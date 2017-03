WAZ: Atmosphärischer Wandel - Kommentar von Tobias Blasius zur Einigung im öffentlichen Dienst

Essen (ots) - Gerade einmal eine Stunde benötigte FinanzministerWalter-Borjans am Donnerstag, um sich mit den Beamtenvertretern einigzu werden. Das Tarifergebnis im öffentlichen Dienst wird auch in NRWauf Beamte und Pensionäre voll übertragen, wenngleich mit einerkleinen Verzögerung.Wer sich den Großkonflikt um die doppelte Nullrunde für höhereBesoldungsgruppen von 2013 in Erinnerung ruft, kann denatmosphärischen Wandel zwischen Rot-Grün und den Staatsdienernannähernd ermessen. Sprudelnde Steuereinnahmen und historischeMini-Zinsen für den Schuldenberg machen's möglich.Von strukturellen Einsparungen im hohen dreistelligenMillionen-Bereich indes, die Walter-Borjans einmal im Staatsapparatplante, ist schon lange keine Rede mehr. Stattdessen sollen diePersonalkosten, die mehr als 40 Prozent der Landesausgaben ausmachen,bei den Sparbemühungen möglichst außen vor bleiben.Der All-Parteien-Ruf nach mehr Polizisten und Lehrern, der Kampfum qualifizierte Kräfte für Steuerfahndung und Justiz - all das willfinanziert sein. Doch wehe, wenn sich die finanzpolitischenRahmenbedingungen verdüstern.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell