WAZ: Antisemitischer Übergriff in Bonn: NRW-Innenminister bittet Opfer um Verzeihung

Düsseldorf (ots) - Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul(CDU) hat den antisemitischen Übergriff in Bonn bedauert und sich füroffensichtliche Polizei-Fehler entschuldigt. "Die antisemitischeStraftat ist abscheulich. Wir werden nicht zulassen, dass inDeutschland wieder Hatz auf Juden gemacht wird", sagte Reul derWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe). Zudem sei esoffenbar zu einem "verhängnisvollen Missverständnis" der Polizeigekommen, für das er in einem Telefonat mit dem Opfer amDonnerstagmorgen um Entschuldigung gebeten habe, so Reul weiter. AmMittwochnachmittag war ein Kippa tragender israelischerPhilosophie-Professor aus der US-Stadt Baltimore im Bonner Hofgartenoffenbar von einem arabischstämmigen Mann attackiert worden. Beieiner anschließenden Verfolgungsjagd nahm die alarmierte Polizeijedoch das 50-jährige jüdische Opfer fest und schlug ihm dabei lautMitteilung des Bonner Präsidiums auch ins Gesicht. Reul kündigtegegenüber der "WAZ" an, eine Untersuchung des Vorgangs durch dieKölner Polizei eingeleitet zu haben. "Es wird neutral ermittelt, obin diesem Fall angemessen gehandelt wurde", sagte Reul.