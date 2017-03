WAZ: Anti-Dumping-Verfahren in den USA gegen Voestalpine

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Essen (ots) - Gegen den österreichischen Stahlkonzern Voestalpineläuft in den USA ein Anti-Dumping-Verfahren. "Es gibt ein Verfahren,das einige wenige 1000 Tonnen Spezialstahl betrifft", sagteVoestalpine-Vorstandschef Wolfgang Eder der in Essen erscheinendenWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe). "Es gehtdabei um Stahlqualitäten, die man ansonsten in den USA nicht bekommt.Insofern sind wir über das Verfahren doch einigermaßen verwundert",sagte Eder. "Es ist aber nicht so, dass die US-Administration gegenuns im großen Stil vorgeht." Auch die deutschen StahlherstellerSalzgitter und Dillinger Hütte sehen sich mit Anti-Dumping-Verfahrenin den USA konfrontiert. Eder sagte zudem, das Problem durchDumping-Stahl, der nach Europa gelange, bleibe "generell weiterungelöst". "Wir stellen fest, dass die Stahlimporte aus China inEuropa zwar laut offizieller Statistik zurückgegangen sind. Aberchinesische Hersteller versuchen nun offenbar, Stahl über Drittländernach Europa zu exportieren. Das ist ein Thema, mit dem sich diePolitik befassen sollte", sagte Eder.