WAZ: Amazon will wieder Tausende Saisonkräfte einsetzen

Essen (ots) - Der Online-Händler Amazon setzt im anstehendenWeihnachtsgeschäft erneut massiv auf Saisonarbeiter. "Wir rechnendamit, dass wir zusätzlich wieder mehrere Tausend Saisonkräfte in derAdventszeit benötigen werden", sagte Amazon-Deutschlandchef RalfKleber der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Montagsausgabe).Die Saisonarbeiter sollen vorübergehend die Stammbelegschaftunterstützen. In diesem Jahr steige die Zahl der festangestelltenAmazon-Beschäftigten von 16.000 auf 18.000 Mitarbeiter bundesweit,unter anderem aufgrund von Investitionen in Logistikzentren.Mit Blick auf mögliche Streiks der Gewerkschaft Verdi gab sichAmazon-Deutschlandchef Kleber gelassen. "Wir gehen auch in diesemJahr davon aus, dass jeder Kunde seine Bestellung pünktlich zum Festerhält", sagte er. Angesichts der Forderung von Verdi nachTarifverhandlungen zeigte Kleber der Gewerkschaft die kalte Schulter."Wir wissen, dass wir ein guter und verantwortungsvoller Arbeitgebersind, der ordentliche Gehälter zahlt und mit den Betriebsrätenständig versucht, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Dafürbrauchen wir keine Gewerkschaft", sagte Kleber.