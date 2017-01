WAZ: AfD NRW geht gerichtlich gegen die Stadt Oberhausen vor

Essen (ots) - Die AfD NRW geht gerichtlich gegen die StadtOberhausen vor. Das berichtet die in Essen erscheinende WestdeutscheAllgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe). Wie der AfD-Landesverbandder Zeitung auf Anfrage mitteilte, hat er am Montag um 10 Uhr amLandgericht Duisburg einen Antrag auf einstweilige Verfügungeingereicht, um die Vermietung der Oberhausener Stadthalle "LuiseAlbertz" zu erwirken.In dem Tagungszentrum soll am Sonntag, 29. Januar, einLandesparteitag mit rund 400 AfD-Delegierten stattfinden. Das"Congress Centrum Oberhausen Luise-Albertz-Halle" hatte mit der AfDeine Vermietung vereinbart, dies allerdings nach Aufforderung desOberhausener Stadtrates widerrufen. Wolfgang Große Brömer,Landtagsabgeordneter und SPD-Chef in Oberhausen, sagte: "Für uns istes unerträglich, wenn diese Partei ihre rechtsradikalen Parolen inunserer stadteigenen Halle verkünden würde."Das Tagungszentrum ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaftder Stadt Oberhausen. Es wurde benannt nach der SozialdemokratinLuise Albertz. Die 1979 verstorbene Oberhausener Oberbürgermeisterinhatte sich stark für soziale Belange und Toleranz eingesetzt; sie sahes als Pflicht der Politik, sich für die Schwächeren einzusetzen. IhrVater Hermann Albertz war 1944 von den Nazis im KonzentrationslagerBergen-Belsen ermordet worden.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell