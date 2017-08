WAZ: Abstimmung mit den Füßen - Kommentar von Michael Kohlstadt zur Pendlerstatistik

Essen (ots) - Alle reden von der Verkehrswende, aber keiner machtmit: Auch so kann man die jüngste Pendlerstatistik interpretieren.Satte 68 Prozent der Berufstätigen in Deutschland pendeln regelmäßigmit dem Auto zur Arbeit. Im dicht besiedelten Nordrhein-Westfalensind es sogar 70 Prozent. Busse und Bahnen nutzten in NRW geradeeinmal 13 Prozent. Bemerkenswert: Seit 2000 gibt es praktisch keineAnteilsverschiebung unter den Verkehrsträgern. Nur das Rad legt - aufniedrigem Niveau - in der Gunst der Pendler spürbar zu.Blieben also alle Klagen über die Staus auf unseren Straßen, alleAppelle an das Umweltgewissen folgenlos? Es sieht ganz danach aus.Über die Gründe für diese Abstimmung mit den Füßen kann man langdiskutieren. Ist der Nahverkehr nicht attraktiv genug? Sind dieDeutschen unverbesserlich autoverliebt? Punktet die Bequemlichkeitdes eigenen Pkw in einer als zunehmend stressig empfundenenArbeitswelt? Sind es die Kosten? Wie so oft wird es eine Mischung derMotive sein, auf die die Politik freilich reagieren muss. Nur denWandel der Mobilität zu beschwören, ohne substanzielle Angebote zumachen, wird nicht reichen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell