WAZ: Aber bitte nicht wählen - Kommentar von Stephanie Weltmann zur Reform des Jugendschutzgesetzes

Essen (ots) - Die NRW-Regierung hat im Koalitionsvertrag zigkostspielige Versprechen aufgelistet. Allein die angekündigtenInvestitionen in Bildung belaufen sich auf eine Gesamtsumme vonschätzungsweise dreistelliger Millionenhöhe. Wie gut, dass die vonSchwarz-Gelb ins Gespräch gebrachte Reform des Bundesgesetzes zumJugendschutz günstig daher kommt. Die nötige Initiative im Bundesratverlangt zunächst nicht mehr als Verhandlungsgeschick. Misslingt sie,ließe sich das auf störrische Gegner in der Länderkammerzurückführen. Hat sie Erfolg, wird Schwarz-Gelb in der Wunschrolleeines Entfesselungskünstlers des Staates bejubelt.Dumm nur, dass es sich für FDP und CDU nicht in Wählerpotenzialniederschlagen würde, wenn 16- und 17-Jährige künftig länger feierndürfen. Denn bei Landtagswahlen dürfen Jugendliche nicht mitstimmen.2016 wurde in NRW über das Herabsetzen des Wahlalters auf 16 Jahrebei Landtagswahlen diskutiert. Es waren CDU und FDP, die demrot-grünen Vorstoß auf demokratische Mitsprache junger Menschen nichtohne Weiteres zustimmten und ihn letztlich verhinderten. Aber weninteressiert das schon, wenn man lange nachts feiern darf!