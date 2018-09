Essen (ots) - ARD-Programmdirektor Volker Herres blicktoptimistisch auf die Ausstrahlung der Serie "Babylon Berlin" abSonntag im Ersten. "Die innovative Erzählform, die exzellentenSchauspieler und die opulenten Bilder in Kinoqualität machen dieSerie zu einem echten Fernsehereignis", sagte er der WAZ(Samstagsausgabe). Sorgen dass das ARD-Stammpublikum abspringenkönnte, weil es komplexe Serien dieser Art nicht gewöhnt ist, hat ernicht. Er vertraue auf die Sogwirkung: "Die Geschichten sind sospannend erzählt, dass man ihnen und den Hauptfiguren gerne folgt.Wir wollen mit Babylon Berlin nicht nur unser Stammpublikumerreichen, sondern auch die Fans hochwertiger internationaler Serienbegeistern", sagte er der WAZ.Auf eine Quote, die ihn zufriedenstelle, wollte Herres sich nichtfestlegen: "Bilanz ziehen wir nach der letzten Folge. Dabei werdennicht nur die Zuschauerzahlen der TV-Ausstrahlung, sondern auch dieNutzungswerte in der Mediathek berücksichtigt." Allerdings hängedavon auch ab, wie es weitergehe: "Die Zuschauerakzeptanz von BabylonBerlin wird bei der weiteren Serienplanung eine Rolle spielen."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell