WAZ: 38 Angeklagte im Misshandlungsskandal Burbach

Düsseldorf (ots) - +++ ACHTUNG: EXKLUSIVE AKTUELLE NACHRICHT +++Staatsanwaltschaft Siegen wirft auch zwei Mitarbeitern derBezirksregierung Arnsberg Freiheitsberaubung in 13 Fällen vorZweieinhalb Jahre nach dem Misshandlungsskandal in derFlüchtlingsunterkunft Burbach hat die Staatsanwaltschaft Siegen gegen38 Personen Anklage erhoben. Das geht nach Informationen derWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe) aus derAnklageschrift hervor, die am 1. März beim Landgericht Siegeneingereicht wurde.Neben 35 Mitarbeitern des damaligen Heimbetreibers EuropeanHomecare bzw. des zuständigen Wachdienstes gehören auch einehemaliger Polizist aus Rheinland-Pfalz sowie zwei Mitarbeiter derBezirksregierung Arnsberg zu den Angeschuldigten.Vor allem die Anklage gegen die beiden Regierungsbediensteten istpolitisch brisant: Ihnen wird Freiheitsberaubung durch Unterlassen in13 Fällen vorgeworfen. Sie sollen bereits Anfang Juni 2014 davongewusst haben, dass Flüchtlinge in einem "Problemzimmer" derBurbacher Einrichtung von Wachleuten eingesperrt und gequält wurden.Erst im September 2014 waren Handy-Fotos öffentlich geworden, dieMisshandlungen von Flüchtlingen in der ehemaligen Siegerlandkasernezeigten. Wachleute zwangen ihre Schutzbefohlenen auf eine mitErbrochenem verschmutzte Matratze und posierten mit dem Fuß im Nackenihrer Opfer. Die Bilder erinnerten an das US-Militärgefängnis AbuGhraib und lösten bundesweit Entsetzen aus.NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) erklärte damals: "Wir duldenkeine Gewalt gegen Asylsuchende." Nach Erkenntnissen derStaatsanwaltschaft haben jedoch die beiden Mitarbeiter der Jägerunterstellten Bezirksregierung es pflichtwidrig unterlassen, gegendie Praxis des Einsperrens von Bewohnern einzuschreiten. Der damaligeArnsberger Regierungspräsident Gerd Bollermann (SPD) verblieb nachBekanntwerden des Misshandlungsskandals im Amt.Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sollen in Burbachbereits ab Ende 2013 immer wieder Flüchtlinge in das "Problemzimmer"eingesperrt worden sein. 59 Fallakten sind in die Anklageeingegangen, in 65 Fällen dauern die Ermittlungen an. DieFreiheitsberaubung habe teilweise über mehrere Tage angedauert, inmehreren Fällen soll es zur Anwendung von Gewalt gekommen sein.Der Tatverdacht gegen Polizeibeamte der KreispolizeibehördeSiegen-Wittgenstein, die ebenfalls vom "Problemzimmer" gewusst habensollen, konnte nicht erhärtet werden. Als einziger Polizist wird einehemaliger Beamter aus Rheinland-Pfalz angeklagt, dessen Frau eine inBurbach tätige Wachdienstfirma führte. Er soll von den Misshandlungenerfahren haben, aber nicht eingeschritten sein.