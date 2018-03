WAVE UNLIMITED PUT EUR / USD (DT0SE7)

Liebe Leser,

bei diesem Zertifikat handelt es sich um ein Knock-out Produkt der Deutschen Bank AG mit unbegrenzter Laufzeit. Der Basiswert wird in US-Dollar berechnet. Seit dem Emissionsdatum am 28.10.2013 hat der Wave Unlimited Put auf EUR/USD ordentlich an Wert eingebüßt. Allein im vergangenen Jahr ging der Kurs um über 77 Prozent in den Keller. Auf drei Jahre gesehen waren es sogar ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.