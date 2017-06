WAS UNS KRANK MACHT - 33 SCHWERE KRANKHEITEN, EINFACH ERKLÄRT: Das neue Buch von Spiegel-Bestseller-Autor Falk Stirkat (FOTO)

Berlin (ots) -WAS UNS KRANK MACHT - 33 SCHWERE KRANKHEITEN, EINFACH ERKLÄRT: DASNEUE BUCH VON SPIEGEL-BESTSELLER-AUTOR FALK STIRKAT. Überall imBuchhandel, und auch bei Amazon: http://amzn.to/2rT5anSWenig beschäftigt die Menschen mehr als ihre eigene Gesundheit. ImJahr 2015 recherchierten über 40 Millionen Deutsche Informationen zuden Leiden des eigenen Körpers im Internet. Allein dieser Umstandzeigt das große Interesse medizinischer Laien an der eigenenGesundheit, weist allerdings auch auf die Unsicherheit hin, die fürviele Menschen mit dem Thema einhergeht.Nach ICH KAM, SAH UND INTUBIERTE und 111 GRÜNDE, ARZT ZU SEINerklärt Falk Stirkat unterhaltsam und informativ die 33 wichtigstenErkrankungen. Dabei verzichtet er komplett auf Ärztelatein und setztüberhaupt kein naturwissenschaftliches Vorwissen voraus.Kurzweilig und fesselnd nimmt der Autor den Leser mit auf eineReise durch die verschiedenen Organsysteme und beantwortet dabeiFragen rund um das Thema Gesundheit. So wird der Patient beimnächsten Arztbesuch garantiert besser verstehen, wieso bestimmteOperationen oder Medikamente unbedingt notwendig sind - und anderenicht.»Ein aufgeklärter Patient ist ein guter Patient findet er underklärt in seinem neuen Buch ganz ohne Fachchinesisch, wieKrankheiten funktionieren von Rheuma bis Herzinfarkt. Es ist schwereKost mit Humor bekömmlicher gemacht, so weit das eben geht.« ZDFMittagsmagazin»Das Buch beschäftigt sich auf zugleich lehrreiche undunterhaltsame Weise mit den 33 häufigsten Krankheiten und gibt Hilfeim Alltag.« Freizeit Illustrierte»Notarzt Falk Stirkat erklärt '33 schwere Krankheiten'. Das hilftnicht nur, besser zu verstehen, was dabei passiert, sondern ist auchhilfreich, um vorbeugend aktiv zu werden. Zudem schreibt Stirkat sehranschaulich, unterhaltsam und humorvoll.« HÖRZUMedizin muss nicht langweilig sein! Das neue Buch von Falk StirkatWAS UNS KRANK MACHT - 33 SCHWERE KRANKHEITEN, EINFACH ERKLÄRT bringtLesevergnügen und lehrreiche Gesundheitsinfos zusammen! ZahlreicheIllustrationen erleichtern das Verständnis.Falk Stirkat: WAS UNS KRANK MACHT33 SCHWERE KRANKHEITEN, EINFACH ERKLÄRTMit Illustrationen von Jana Moskito416 Seiten | KlappenbroschurISBN 978-3-86265-588-519,99 EUR (D)Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, Berlin 2017www.schwarzkopf-schwarzkopf.deAusführliche Informationen beim Verlag unterwww.schwarzkopf-verlag.net/store/p963/WAS_UNS_KRANK_MACHT.htmlÜberall im Buchhandel, und auch bei Amazon: http://amzn.to/2rT5anSEINIGE KRANKHEITEN AUS DEM BUCH:HerzinfarktKoronareHerzkrankheitHerzklappenerkrankungenVorhofflimmernBluthochdruckAortendissektionCOPDLungenembolieLungenentzündungBauchaortenaneurysmaDarminfarktMilzrupturChronischentzündliche DarmerkrankungenBlinddarmentzündungSigmadivertikulitisHirnschlagALSHirnhautentzündungBlutvergiftungTuberkuloseDiabetesRheumaLungenkrebsDarmkrebsBauchspeicheldrüsenkrebsHautkrebsHirntumoreund viele andereDER AUTORMUDR. FALK STIRKAT, * 1984, arbeitet seit 2010 als Arzt. Seineranfänglichen Tätigkeit in einer großen chirurgischen Klinik ging dasStudium der Humanmedizin an der renommierten Karlsuniversität voraus.Es folgten Ausbildungszeiten in Notaufnahme und Intensivstation.Heute arbeitet der Autor als Notarzt und Buchautor. Seine täglichenErfahrungen mit Grenzsituationen des menschlichen Lebens hat er inseinem SPIEGEL-Bestseller ICH KAM, SAH UND INTUBIERTE verarbeitet. Esfolgte das Buch 111 GRÜNDE, ARZT ZU SEIN.Ausführliche Informationen beim Verlag unterhttp://www.schwarzkopf-verlag.net/store/p963/WAS_UNS_KRANK_MACHT.htmlÜberall im Buchhandel, und auch bei Amazon: http://amzn.to/2rT5anSPressekontakt:Sabrina Detje, 030 - 44 33 63 012sabrina.detje@schwarzkopf-schwarzkopf.deOriginal-Content von: Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell