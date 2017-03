Berlin (ots) - WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017 verwandelt Berlinvom 28. bis 31. März ins Zentrum der nationalen und internationalenWasserwirtschaft. Aussteller und Fachbesucher schätzen die Messe undden integrierten Kongress sowohl als Innovationsschau undKommunikationsplattform als auch vor allem als Informationsforum. DasRahmenprogramm wird die Zuhörer mit aktuellen Themen wieTrinkwasserversorgung, Nachhaltigkeit und Abwassermanagement auf denneuesten Wissensstand bringen. In diesem Jahr neu mit dabei sind dasInternationale Ozon-Symposium sowie ein Forum für Membrantechnik.Internationales Ozon-Symposium am 29. März "Ozon spielt eineentscheidende Rolle bei der Aufbereitung von Wasser und Abwasser.Dies liegt vor allem am weiten Wirkspektrum. Neben der Desinfektionvon Wasser und Abwasser kann Ozon auch effektiv verschiedensteunerwünschte Spurenstoffe im Abwasser abbauen. WASSER BERLININTERNATIONAL ist genau die richtige Messe, um diese Vorteile in denMittelpunkt zu rücken", so Veranstalter Dr. Achim Ried, ChiefEngineer Water and Wastewater Treatment bei Xylem Services GmbH.Am 29. März findet zu dem Thema die Internationale Ozon-Konferenzim Marshallhaus des Berliner Messegeländes statt. Sie wird von derInternational Ozone Association organisiert. Experten präsentierenhier die Fortschritte in der Ozontechnologie und verwandtenOxidationsverfahren. Diskutiert werden beispielsweise die Einbindungder Oxidationsverfahren in fortschrittlicheTrinkwasseraufbereitungs-Verfahren sowie neue Konzepte für dieWiederverwendung von Abwasser. Die Entfernung von Mikro-Schadstoffenwie Pestiziden und Medikamentenrückständen ist ein weiteresSchwerpunktthema.In den Vorträgen wird ein globaler Vergleich gezogen: vonDeutschland über die Europäische Union bis hin zu den USA, Kanada undAustralien.Weitere Informationen zum Programm finden Fachbesucher unterwww.wasser-berlin.de/de/FuerBesucher/Rahmenprogramm/index.jsp.Tickets (80 Euro) sind online erhältlich erhältlich unterwww.wasser-berlin.de/de/FuerBesucher/Tickets/.DGMT-Forum am 30. März Mikroplastik, Spurenstoffe und resistenteKeime - Mit der Risikobewertung und Entfernung dieserSchadstoffgruppen beschäftigen sich Experten weltweit in vielenForschungsprojekten und Pilotanlagen. Das Ziel ist dabei immer derSchutz der aquatischen Umwelt, mit all seinen Rückwirkungen auf dieGrundlagen menschlichen Lebens.Welche Relevanz können die verschiedenen Membranverfahren mitihrer grundsätzlichen Barriere-Wirkung in Hinsicht auf eineerweiterte Abwasserbehandlung gewinnen? Dieser Frage wird am 30. Märzdie Deutsche Gesellschaft für Membrantechnik (DGMT e.V.) im RaumStuttgart, Halle 1.2 nachgehen."Im Rahmen des DGMT-Forums bei WBI 2017 stellen die ReferentenBerichte aus den Themenfeldern Risikopotentiale, aktuelle Maßnahmenund Erfahrungen aus der Praxis vor. Im Anschluss freuen wir uns aufeine anregende Diskussion untereinander und mit dem Publikum", soProf. Winfried Schmidt von der Geschäftsführung der DGMT.Weitere Informationen und kostenlose Anmeldung unter: www.dgmt.orgÜber WASSER BERLIN INTERNATIONALWasser Berlin International ist die spezialisierte undinternationale Marketingplattform zum Thema Wasser in Deutschland.Fachbesucher finden hier Produkte, Dienstleistungen und Lösungen ausallen Bereichen der Wasserwirtschaft. Der Kongress Wasser BerlinInternational ist in Form eines geschlossenen Hallenforums in dieFachmesse integriert. Wasser Berlin International belegte 2015 36.000Quadratmeter Ausstellungsfläche. 557 Aussteller aus 26 Ländernpräsentierten sich in Berlin. 22.686 Fachbesucher aus 104 Ländernnahmen an Wasser Berlin International 2015 teil.Pressekontakt:Wasser Berlin InternationalDaniela GäbelPR ManagerMesse Berlin GmbHgaebel@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell