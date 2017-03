WASSER BERLIN INTERNATIONAL DAILY: 31. März 2017 (FOTO)

Berlin (ots) -BrunnenbausymposiumBohrspülungsmittel minimierenDer Umgang mit Bohrspülungen und Bohrgut auf Brunnenbaustellenstand am ersten Tag im Mittelpunkt des zweitägigenBrunnenbausymposiums im Rahmen der WASSER BERLIN INTERNATIONAL. Inseinem einleitenden Vortrag erläuterte Sven Tewes, Geschäftsführerder NORD Bohr und Brunnenbau GmbH, am Messe-Donnerstag (30.03.), dassje nach Anwendungsfall entweder das Trocken- oder das Spülbohren zumEinsatz kommen kann. Beide Verfahren hätten ihre Vor- und Nachteile.Bei bestimmten Durchmessern und Tiefen finden SpülbohrungenVerwendung. Dabei ist der Zusatz von Spülungs-Hilfsmittelnerforderlich, die möglichst minimal eingesetzt werden sollen. InNorddeutschland sind das Tonprodukte auf Bentonit-Basis, Polymere,pH-Wert-Regulierer und Beschwerungsmittel. Zukünftig komme es daraufan, sagte Tewes, die Bohrspülungsmittel zu minimieren, die im Umlaufbefindliche Spülung aufzubereiten sowie Behälter und Container zunutzen, da Spülgruben der Vergangenheit angehören würden. Zudemmüssten die Bohrplätze größer werden, so der Referent.Europatag der European Water AssociationStadtdesign muss sich dem geänderten Wasserverhalten anpassenFür ein zeitgemäßes Abwassermanagement müssen Stadtdesignerumdenken. Viele Leitungsnetze, aber auch viele Bauten, sind denHerausforderungen des Klimawandels nicht gewachsen. Früher sei es denKommunen in erster Linie darum gegangen, Niederschlagswasser soschnell wie möglich den Flüssen zuzuführen. Heute gehe es darum, eszu "ernten", also davon zu profitieren und zugleich der geringerenBerechenbarkeit von Niederschlagsereignissen Rechnung zu tragen,sagte Malte Henrichs von der Fachhochschule Münster beimEuropatag-Forum der BERLIN WASSER INTERNATIONAL.Henrichs' Institut hat ein Software-Tool entwickelt, mit dem sichmögliche Szenarien von Niederschlägen auf verschiedene topografische,geografische, geologische und demografische Gegebenheitendurchrechnen lassen. Im optimalen Fall werden der Eintrag insGrundwasser oder die Verwendung als Brauchwasser gefördert und derungenutzte Abfluss möglichst gering gehalten. Henrichs hat dieMethode exemplarisch am Areal der Oxford Barracks, einer ehemaligenKaserne der Rhein-Armee in Münster, durchgerechnet. Unter anderem mitgrünen Dächern, ebenerdigen Bassins und porösen Wegeoberflächenergibt sich eine deutlich bessere Nutzung des Niederschlagswassersals bei herkömmlichen Verfahren. Allerdings, das räumte er ein, trittdas Szenario in Konflikt mit der aus Rentabilitätsgründen gewünschtenVerdichtung der Bebauung gerade in boomenden Regionen wie demMünsterland. "Aber unser Modell ist in der Bauleitplanung enthalten",freut er sich.Berufschancen in der WasserwirtschaftGute Chancen zur NachwuchsgewinnungDie Wasserwirtschaft hat nach Ansicht der Geschäftsführerin derHamburg Wasser, Nathalie Leroy, gute Chancen, die"Nachwuchsgenerationen X und Z" für sich zu gewinnen, weil sie ihnensinnstiftende Arbeit anbietet. Die Daseinsvorsorge biete das besteArgument dafür, sagte Leroy beim Berufskongress der WASSER BERLININTERNATIONAL. Allerdings müssten sich die Unternehmen mit einemanderen Führungsstil darauf einstellen, der auf mehrSelbstverantwortlichkeit bei den Mitarbeitern ziele. EineHerausforderung bestehe darin, dass in den nächsten zwölf Jahren beiHamburg Wasser rund die Hälfte der Belegschaft aus Altersgründenausscheide. Wenn es wirklich dazu komme, dass Menschen bis zum Altervon 70 Jahren arbeiteten, müssten die Arbeitgeber mehr für Vorsorgeund Gesundheit tun. Dominic Spinnreker-Czichon von der dänischenIngenieur-Consultingstiftung DHI umriss das Anforderungsprofilkünftiger Ingenieure. Sie müssten die Fähigkeit zum Programmierenhaben, um nicht mit Tätigkeiten unter ihrem Wert Zeit zuverschwenden. Er propagierte prozessbasiertes Denken bei derArbeitsorganisation sowie das Aufbrechen von Abteilungsschranken undstarren Arbeitszeitvorgaben. Große Chancen sah er für Virtual Realitygerade bei Arbeiten vor Ort in der Wasserwirtschaft.Bürkert Fluid Control SystemsAlle wichtigen Wasserparameter kontinuierlich überwachenEine sichere Wasserversorgung verlangt ein leistungsfähigesManagement der Wasseranalyse, mit dem Wasserversorger auch beisteigenden Anforderungen auf der sicheren Seite sind. Hierfür bietetBürkert mit dem Online-Analyse-System Typ 8905 eine zukunftssichereLösung, denn das modulare System wird kontinuierlich um neueMesswürfel erweitert. Hinzugekommen zum Analyseprogramm sind jetztbeispielsweise Sensor-Cubes für Eisen (Fließinjektionsanalyse) undden spektralen Absorptions-Koeffizienten SAK254(Vollspektrometer-Messwürfel) zur Bestimmung der Wassergüte. Bereitsdie Basisversion des Online-Analyse-Systems stellt Messwürfel fürfünf Messwerte auf einer gemeinsamen Plattform zur Verfügung:pH-Wert, Redoxpotenzial (ORP), Leitfähigkeit, Chlor und Trübung.Zusätzlich gibt es einen Sensor-Cube (Typ MS02), der sich wahlweisezur Messung von freiem Chlor oder Chlordioxid eignet.Halle 3.2, Stand 320, Pressekontakt: Lisa Ehrlich, Tel.: +49 79401091320, E-Mail: lisa.ehrlich@buerkert.de, Internet: www.buerkert.dePOLOPLAST GmbH & Co KGLebensdauer von mehr als 100 JahrenDas Dreischicht-Kanalrohrsystem in Vollwandausführung "POLO-ECOplus PREMIUM" ist in den Ringsteifigkeiten 10, 12 und 16 kN/m²verfügbar und gewährleistet neben hohen Sicherheitsreserven auchzahlreiche Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten, so zum Beispiel beider Abwasser- und Regenwasserbeseitigung. Das Muffensystem "POLO-TC"(TOP-CONNECT) garantiert optimale Verlegesicherheit beigleichzeitiger Zeit- und Kostenersparnis. Der fix in die Muffeeingelegte gelbe Haltering verhindert das Ausschieben des Dichtringesund bietet somit höchste Sicherheit bei der Verlegung sowie imBetrieb der Abwasserleitungen. Dank herausragender Materialkompetenzverfügt das Kanalrohrsystem POLO-ECO plus PREMIUM über eine extremhohe Lebensdauer. Langzeittests und Untersuchungen ergaben: Bei einerDauerbetriebstemperatur von bis zu 50 Grad Celsius ist beifachgerechter Verarbeitung eine Lebensdauer von mehr als 100 Jahrenerreichbar.Halle 1.2, Stand 217, Pressekontakt: Martina Radlingmayr, Tel.:+43 732 3886281, E-Mail: radlingmayr.martina@poloplast.com, Internet:www.poloplast.comPolycarbonPlus GmbHAdsorption mit anschließender AbsorptionDas patentierte System PolycarbonPlus, Produktname MesoFix, wurdespeziell für verschiedene Anwendungsbereiche zur Reinigung undAufbereitung von Wasser und Abwasser verschiedener Herkunftentwickelt. MesoFix ist ein molekular adsorbierender Absorber,aufgebaut als Mehrkomponentensystem aus speziellenKohlenstoffverbindungen und anderen konditionierten Bestandteilen,die homogen vermischt in ihre für den Einsatz bestimmte Form gebrachtwerden. Das Material gibt es als Pellets und/ oder als Granulat inPads, Booms, Formteile in beliebiger Ausführung oder als Schüttgut,je nach Einsatzgebiet oder Anforderung. MesoFix adsorbiert diegesamte Gruppe der Kohlenwasserstoffe wie BTX, PAKs und LHKWs sowieRohöl und alle seine Derivate in flüssiger und auch gasförmigerKonsistenz. Die Besonderheit des Systems besteht in der Adsorptionder Schadstoffe mit anschließender Absorption. 