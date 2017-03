WASSER BERLIN INTERNATIONAL DAILY: 30. März 2017 (FOTO)

Berlin (ots) -BLUE PLANET Berlin Water DialoguesAbwassermanagement unterstützt viele Nachhaltigkeitsziele"Ein linearer Umgang mit Abwasser ist nicht nachhaltig." Mitdieser These eröffnete der Berliner WirtschaftsstaatssekretärChristian Rickerts die BLUE PLANET Berlin Water Dialogues im Rahmenvon BERLIN WASSER INTERNATIONAL. Rickerts hob zu Beginn desExpertenforums hervor, dass die Kreislaufwirtschaft in der Stadt dankgünstiger topografischer und klimatischer Bedingungen bereitsumgesetzt sei. Die Berliner Wasserbetriebe gewönnen aus dem Abwasserbeispielsweise Phosphor, das anschließend wieder in derDüngerproduktion eingesetzt werden könne.Staatssekretär Gunther Adler vom Bundesumweltministerium wiesdarauf hin, dass mit der Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele für dasAbwasser auch Fortschritte für andere Ziele verbunden seien, etwawenn es um Gewässerverschmutzung oder Ressourcenschonung gehe. DasAbwasser böte eine große Chance, neue Wege zur Wertschöpfung zuerschließen und zugleich einen Beitrag für bessere Lebensbedingungenin anderen Ländern zu leisten, sagte Adler. Professor StefanUhlenbrook vom World Water Assessment Programme der UNESCO erklärte,dass jeder Dollar oder Euro, der zur Verbesserung desAbwassermanagements aufgewendet werde, das Fünffache an Wertschöpfungermögliche, von der Gesundheitsvorsorge bis zur Düngemittelerzeugung.Nicht nur aus sozial-ethischen, sondern auch aus ökonomischen Gründensei die Einbeziehung des Abwassers in die Kreislaufwirtschaftunabdingbar.EU - Western Balkan KooperationsforumKroatien auf dem Weg zu modernem WassermanagementKroatien hat seit dem EU-Betritt mehrere Milliarden Euro eigeneMittel und EU-Subventionen in die Modernisierung seinesWassermanagements investiert. Das berichtete Elizabeta Kos,Assistenzministerin des kroatischen Umweltministeriums, auf dem EU -Western Balkan Kooperationsforum der WASSER BERLIN INTERNATIONAL. Sielobte die Kooperation mit Deutschland, insbesondere mit Bayern, zurgemeinsamen Lösung von Wasserproblemen, die weit länger zurückreichtals der EU-Beitritt Kroatiens 2013. Das Land hatte bis dahinpraktisch kein Abwassermanagement, und auch jetzt sind noch rund 50Prozent der Bevölkerung nicht an zeitgemäße Abwasserbehandlungsanlagen angeschlossen. Dazu kommt ein durch den Klimawandel starkgestiegenes Hochwasserrisiko, das die EU ebenfalls mit Mitteln indreistelliger Millionenhöhe verringern will. Im FünfjahresplanKroatiens sind dafür mehr als eine Milliarde Euro vorgesehen. Esliege noch viel Arbeit vor der Regierung, sagte Kos.Kongress: Trinkwasserversorgung - Vorsorgen statt reparierenEffizienzsteigerung des NitrateinsatzesIm Rahmen des Kongresses der WASSER BERLIN INTERNATIONAL stand amzweiten Messetag (29.03.) das Thema "Trinkwasserversorgung -Vorsorgen statt reparieren" auf dem Programm. Prof. Dr. FriederHaakh, Technischer Geschäftsführer des ZweckverbandsLandeswasserversorgung, befasste sich in seinem Vortrag mit derNitratbelastung im Rohwasser, benannte die Probleme und zeigteAuswege sowie Lösungsansätze auf. Er betonte: "Wir haben keinErkenntnisdefizit, wir haben ein Umsetzungsdefizit." DieEffizienzsteigerung des Nitrateinsatzes in der Landwirtschaft sei derSchlüssel des Problems, so der Referent. In diesem Sinne gelte esbeispielsweise, die Emissionen auf 40 Kilogramm Stickstoff je Hektarund Jahr zu reduzieren. Bundesweit seien dies jährlich circa 950.000Tonnen. Weiterhin müsse die Hoftor-Bilanz flächendeckend eingeführt,umgesetzt und kontrolliert werden. Ebenso müssten die bestehendenlandwirtschaftlichen Fachgesetze konsequent umgesetzt und derenEinhaltung kontrolliert werden, sagte Professor Haakh.DGMT-Forum MembrantechnologieRisikomanagement von Schadstoffen im WasserkreislaufWelche Technik und welche Verfahren sind am besten geeignet,Mikroschadstoffe, Mikroplastikpartikel und pathogene Keime aus demAbwasser zu beseitigen? Diese Fragen standen im Mittelpunkt desMembrantechnologie-Forums der Deutschen Gesellschaft fürMembrantechnik (DGMT) am Messe-Donnerstag (30.03.). Dr. Thomas Track,Leiter Wassertechnologie mit dem Schwerpunkt "IndustriellesWassermanagement" der DECHEMA, Gesellschaft für Chemische Technik undBiotechnologie, stellte das Praxishandbuch "Risikomanagement vonneuen Schadstoffen und Krankheitserregern im Wasserkreislauf", kurzRiSKWa genannt, vor. Durch die daraus resultierenden Ergebnisseliegen moderne und schnelle Methoden zum Nachweis und zurQuantifizierung von anthropogenen Spurenstoffen, Krankheitserregernund Antibiotika-Resistenzen vor. Dr. Track nannte beispielsweise alsempfehlenswerte Technologien für das Emissions- undImmissions-Management im Trinkwasserbereich Aktivkohle,Elektrodialyse, Langsam-Sandfilter und neue Adsorbentien, imAbwasserbereich neben Aktivkohle Ozonung, Retentions-Bodenfilter,Membran-Bioreaktoren und Verfahrenskombinationen wie Aktivkohle-Ozon.Internationales OzonsymposiumVielfältige Einsatzmöglichkeiten und gute BehandlungsergebnisseIm Rahmen des internationalen Ozonsymposiums am zweiten Messetag(29.03.) widmete sich Sylvie Baig, Head of Scientific Innovation beiSUEZ International, dem Thema "Ozon für die industrielleAbwasseraufbereitung". Sie erwähnte, dass Ozon in vielen Bereichender Wasseraufbereitung Einsatz finden kann, bei Ab- und Brauchwasserebenso wie bei Oberflächen- und Trinkwasser. Bei derAbwasserbehandlung ist die Nutzung der partiellen oder dererweiterten Oxidation möglich. Das betrifft die Behandlung vonindustriellem Abwasser und von Brauchwasser. In der Textilindustriebeispielsweise wird Ozon eingesetzt, um vor allem Farb-, aber auchSpurenstoffe zu eliminieren. In anderen Zweigen sind es zum BeispielPestizide oder flüchtige organische Verbindungen (VOCs). Ein großesund oft nur selten betrachtetes Anwendungsgebiet sei die Aufbereitungvon Kühlwasser in und aus Kühltürmen, sagte Sylvie Baig. In diesemZusammenhang würden zahlreiche Faktoren eine wichtige Rolle spielen,wie Ablagerungen und Korrosion, der Zusatz von Chemikalien und diemehrfache Umwälzung des Kühlwassers. Sie betonte, dass bei Versuchenmit der Ozonbehandlung gute Ergebnisse hinsichtlich derDesinfektionswirkung und der Wasserqualität erreicht wurden.German Toilet Organization e.V.Lecker war die braune Brühe nichtEtwa fünf Liter braune Brühe schlürften mehrere Schülerinnen undSchüler mit riesigen Strohhalmen auf der Publikumsschau WASsERLEBENder WASSER BERLIN INTERNATIONAL. Mit dem symbolischenAbwassercocktail (in Wirklichkeit war es mit Kaffeesatz gefärbtesTrinkwasser) wollten sie für die German Toilet Organization e.V.darauf aufmerksam machen, dass weite Teile der Weltbevölkerung wederan ordnungsgemäß abgeführtes Abwasser "angeschlossen" sind nochhygienischen Zugang zu Trinkwasser haben. Andere Bereiche schluckendagegen sehr viel Frischwasser. "So viel wird für Produktion undNutzung eines T-Shirts verbraucht", sagte Helene, auf deren Hemd einAnsteckschild "10.000 Liter" prangte. Die Aktion "Braune Wasser sindmief" ist ein Teil des Programms "Klobalisierte Welt", das sich zumZiel gesetzt hat, nachhaltiges Abwassermanagement voranzutreiben.Dazu gehört auch eine Handwaschanlage, die aus einem Rohr besteht, andem man durch leichten Fingerdruck genug sauberes Wasser zumHändewaschen herauslässt. Die komplette Ausrüstung eines solchen Brunnenszeigt das BBK auf der WASSER BERLIN INTERNATIONAL. Am Beispiel Kölnswird das Konzept erläutert und gezeigt, wie der Brunnen auch beiStromausfall arbeitet. Besucher können selbst mit der HandpumpeWasser fördern. Daneben präsentiert die Behörde eine Methode zurRisikoanalyse, die den kommunalen Wasserversorgern helfen soll, dieeigene Verwundbarkeit bei außergewöhnlichen Gefahrenlageneinzuschätzen. Wie Notfallkonzepte etwa für langanhaltendeStromausfälle erarbeitet werden, erfahren die Besucher ebenfalls. DasTechnische Hilfswerk (THW) informiert über Versorgungsmöglichkeitenmit Trinkwasser und stellt die wesentlichen Elemente einer modernenmobilen Trinkwasseraufbereitungsanlage vor. Daneben präsentiert die Behörde eine Methode zurRisikoanalyse, die den kommunalen Wasserversorgern helfen soll, dieeigene Verwundbarkeit bei außergewöhnlichen Gefahrenlageneinzuschätzen. Wie Notfallkonzepte etwa für langanhaltendeStromausfälle erarbeitet werden, erfahren die Besucher ebenfalls. DasTechnische Hilfswerk (THW) informiert über Versorgungsmöglichkeitenmit Trinkwasser und stellt die wesentlichen Elemente einer modernenmobilen Trinkwasseraufbereitungsanlage vor. DerecoTech Profiler, der auf der WASSER BERLIN INTERNATIONAL gezeigtwird, ermittelt die Wasserqualität an bis zu 100 Messpunkten bis zueiner Wassertiefe von 100 Metern. Parameter wie Sauerstoff,Chlorophyll, Temperatur, Leitfähigkeit, pH-Wert und Trübung missteine Multiparametersonde. Der Profiler fährt sie an die gewünschtenTiefenprofilpunkte. Er kann auf Plattformen, Bojen oder stationär amEntnahmeturm positioniert werden und arbeitet dank netzunabhängigerStromversorgung mittels Batterie- oder Solarbetrieb auch an schwerzugänglichen Stellen autark und verschickt seine Messdaten weltweitdrahtlos.Franz EISELE & Söhne GmbH & Co. KGLagerung, Förderung und Homogenisierung von SchlämmenDas Familienunternehmen Franz EISELE & Söhne bietet für denAgrar-, Biogas- und Kommunalbereich ein vielfältiges Produktprogrammund versteht sich als Spezialist für die Lagerung, Förderung undHomogenisierung von Schlämmen. DerecoTech Profiler, der auf der WASSER BERLIN INTERNATIONAL gezeigtwird, ermittelt die Wasserqualität an bis zu 100 Messpunkten bis zueiner Wassertiefe von 100 Metern. Parameter wie Sauerstoff,Chlorophyll, Temperatur, Leitfähigkeit, pH-Wert und Trübung missteine Multiparametersonde. Der Profiler fährt sie an die gewünschtenTiefenprofilpunkte. Er kann auf Plattformen, Bojen oder stationär amEntnahmeturm positioniert werden und arbeitet dank netzunabhängigerStromversorgung mittels Batterie- oder Solarbetrieb auch an schwerzugänglichen Stellen autark und verschickt seine Messdaten weltweitdrahtlos.Halle 3.2, Stand 123, Pressekontakt: Caro Mayr, Tel.: + 49 228850447700, E-Mail: ecotech@ecotech-bonn.de, Internet:www.ecoTech-Bonn.deFranz EISELE & Söhne GmbH & Co. Wiederherstellungskosteninfolge von Bodensetzungen, Grundwasserbeeinflussung undStraßenschäden sind so gut wie vernachlässigbar. Darüber hinaus lässtsich die Kapazität des Leitungsnetzes anpassen, da neue Rohre mitkleinerem, gleichem oder sogar größerem Durchmesser (ein bis zweiNennweiten) eingezogen werden können. Fünf verschiedeneGRUNDOBURST-Modelle ermöglichen Anwendungen von Grube und/ oderSchacht zu Grube und/ oder Schacht.Terminhinweis für Freitag, den 31. März 2017Karriere-TagAm Messefreitag können sich Schüler ab der 9. Klasse, Studierende,Azubis und Berufseinsteiger von 9 bis 16 Uhr umfassend über Berufe inder Wasserwirtschaft informieren. Teilnehmende Aussteller gebenpraktische Tipps zum Einstieg, zur erfolgreichen Bewerbung und zuKarrieremöglichkeiten in ihren Unternehmen. Die Jobbörse in Halle 3.2bietet aktuelle Stellenanzeigen auf einen Blick. Terminhinweis für Freitag, den 31. März 2017Karriere-TagAm Messefreitag können sich Schüler ab der 9. Klasse, Studierende,Azubis und Berufseinsteiger von 9 bis 16 Uhr umfassend über Berufe inder Wasserwirtschaft informieren. Teilnehmende Aussteller gebenpraktische Tipps zum Einstieg, zur erfolgreichen Bewerbung und zuKarrieremöglichkeiten in ihren Unternehmen. Die Jobbörse in Halle 3.2bietet aktuelle Stellenanzeigen auf einen Blick. 