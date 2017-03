WASSER BERLIN INTERNATIONAL DAILY: 29. März 2017 (FOTO)

Berlin (ots) -Ein aktuelles Video vom Auftakt der WASSER BERLIN INTERNATIONAL2017 finden Sie zum Download unterhttp://www.wasser-berlin.de/de/Presse/Film/.Berlin Water NightDie Messe passt bestens nach BerlinAm Standort Berlin ist die WASSER BERLIN INTERNATIONAL genaurichtig. Die Oberfläche der Hauptstadt besteht nämlich zu 6,6 Prozentaus Wasser. Deshalb und wegen der günstigen Grundwasserverhältnissekann sich Berlin zu weit über 90 Prozent selbst mit Trinkwasserversorgen. Darauf wies Wirtschaftssenatorin Ramona Pop bei der BerlinWater Night am Dienstagabend hin. In der Stadt ist darüber hinaussehr viel Know-how zum Thema Wasser versammelt, beispielsweise imKompetenzzentrum Wasser oder in Forschungseinrichtungen derTechnischen Universität. Aber auch Industrie und Wirtschaft sind hierprominent vertreten. Der CEO von Berlinwasser, Jörg Simon,präsentierte sein Unternehmen als gute Basis für die Verbindung vonThemen aus der Praxis mit Handel und Produktion, für die die Messeein hervorragendes Forum biete. Die neben Erde und Wasser weiterenklassischen Elemente fanden sich in einem von barocken Motiveninspirierten Feuerwerk zum musikalischen Thema "Berliner Luft"wieder, mit dem der Abend endete.Iran-KonferenzIran muss viel in gesicherte Wasserversorgung investierenDer Iran gehört zu den Weltregionen, die große Wasserproblemehaben, ohne dass es Aussicht auf Besserung gibt. DerVize-Energieminister des Landes, Rahim Meidani, führte dies bei derIran-Konferenz der WASSER BERLIN INTERNATIONAL auf den Klimawandelzurück, da die durchschnittliche Temperatur gestiegen sei.Gleichzeitig sei die jährliche Niederschlagsmenge gesunken, es gebeaber immer mehr sehr starke Regenereignisse. Deshalb habe das Landmehrere milliardenschwere Wasserprojekte in Angriff genommen. Meidanilud Deutschland dazu ein, sich daran zu beteiligen. Er sicherte auchstaatliche Garantien zu, verlangte aber zugleich, dass dazu JointVentures gebildet werden sollten, an denen iranische Unternehmen 51Prozent halten müssten. Das lehnte der Bauunternehmer Ludwig Pfeifferunter Bezugnahme auf ein spezielles Projekt seines Unternehmens ab,weil es keine einschlägigen Unternehmen im Iran gebe. ObwohlSebastian Boseke vom Kreditversicherer Euler Hermes darauf verwies,dass die Bundesregierung spezielle Garantien fürAuslandsinvestitionen im Iran anbietet, ergab diePublikumsdiskussion, dass das Risiko einer Wiedereinführung derSanktionen gegen Iran noch ein Hindernis für langfristigeInvestitionen darstellt.KongressforumWasserstress zwingt zu KreislaufwirtschaftVier Milliarden Menschen leben in Regionen, die entweder bereitsunter Wassermangel leiden oder denen eine Unterversorgung droht.Deshalb sei die Einhaltung der international vereinbartenNachhaltigkeitsziele zur Kreislaufwirtschaft gerade beimWasserkreislauf dringend nötig, erklärte der GeschäftsführendeDirektor der International Water Association (IWA), Ger Bergkamp,beim Kongressforum der WASSER BERLIN INTERNATIONAL. Er beklagtezugleich große Herausforderungen auf dem Weg dorthin, zum Beispieladministrativer Art. Der Übergang von der Konsum- zurKreislaufwirtschaft müsse in engem Kontakt mit dem Verbrauchergeschehen, sonst scheitere er. Für Städte empfahl er einen wenigerzentralen Ansatz und ein "wasser-sensibles" Design, das den neuenAnforderungen Rechnung trage. Angesichts der kulturellen Unterschiededer betroffenen Regionen müsse oft vor Verhandlungsbeginn eineKlärung der Fragen stehen, damit klar werde, was überhaupt zulässigsei und was nicht.Flood Management SymposiumKommunen in der Pflicht beim NiederschlagswasserEs gibt noch große Defizite beim Umgang mit Niederschlagswasser,insbesondere im Hinblick auf Sturzfluten. Mit diesen Worten nahmProfessor Wolfgang Günthert von der Münchener Bundeswehr-Universitätdie Gemeinden beim Expertenforum zum Thema Flood Management auf derWASSER BERLIN INTERNATIONAL in die Pflicht. Starkregen-Ereignisseseien aber wegen des Klimawandels in jüngster Zeit deutlich häufigerund könnten ohne Vorwarnung überall vorkommen. Wegen ihrer lokalenBegrenztheit seien sie überdies extrem schwer vorherzusagen. DieGemeinden arbeiteten oft noch mit Szenarien, die solche Ereignissenicht vorsähen und die zunehmende Versiegelung durch Wohnungsbaunicht berücksichtigten. Zwar gebe es aus finanziellen Gründen nichtdie Möglichkeit, sämtliches Niederschlagswasser solcher Sturzflutenim Kanalisationssystem abzuleiten. Es sei auch nicht Aufgabe derKommune, Vorsorge auf privaten Grundstücken zu finanzieren, aber siemüsse die Eigentümer über die Risiken informieren. Vielfach werdediese Vorbereitung aus Kostengründen unterlassen. Eine Analyse"kostet so viel wie ein Pkw", sagte Günthert. Bei einem Starkregen,der ohne diese Analysen eintrete, könne der Schaden weit größer alsein Pkw sein.NO DIG BERLINBesondere Herausforderungen für den LeitungsbauIn den nächsten zehn bis 15 Jahren kommt es durch den Ausbau derHochspannungssysteme zu besonderen Herausforderungen für denLeitungsbau in Deutschland. Darauf verwies Dr. Marc Peters, Leiterdes Geschäftsbereichs Energie der Herrenknecht AG, in seinem Vortrag"Neue Vortriebstechnik für kleine Durchmesser und lange Haltungen amEinsatzbeispiel der Erdkabelverlegung" im Rahmen der NO DIG BERLIN.Aufgrund verschiedenartiger Hindernisse wie Straßen und Bahntrassenmüsse dies auf einer Länge von circa 150 bis 225 Kilometern grabenlosgeschehen, sagte Dr. Peters. Zudem gebe es bestimmte Anforderungen andie Technologie von den Netzbetreibern. In der Wasserwirtschaftgenutzte Verfahren könnten nicht in dieser Art und Weise imEnergiesektor genutzt werden, so der Referent. Aus diesem Grundentwickelte Herrenknecht ein neues zweistufiges Verfahren für diegrabenlose Verlegung von Erdkabeln, und zwar die AutomatischeVortriebsmaschine Nass-Strahlpumpe AVNS 350 XB. Damit sei es zusammenmit den ebenfalls neu entwickelten Pilotrohren möglich, dieZielvorgabe von 12 bis 15 Tagen für die jeweilige Kabelverlegungeinzuhalten, betonte Dr. Peters.German Toilet Organization e.V.Schüler trinken symbolisch gefährliches AbwasserSchülerinnen und Schüler aus vier Berliner Schulen trinken amDonnerstag (30. März, ab 10:45 Uhr) symbolisch einen gefährlichenAbwasser-Cocktail auf der Publikumsschau WASsERLEBEN der WASSERBERLIN INTERNATIONAL. Sie wollen damit bei einer Pressekonferenz derGerman Toilet Organization e.V. darauf aufmerksam machen, dass weiteTeile der Menschheit besonders auf der südlichen Hälfte der Erde nochimmer keinen hygienischen Zugang zu Trinkwasser haben. Das hatjährlich Millionen Todesopfer zur Folge. Besonders betroffen sindKinder, die noch nicht über ein ausgeprägtes Abwehrsystem verfügen.Die Aktion "Braune Wasser sind mief" ist ein Teil des Programms"Klobalisierte Welt", das sich zum Ziel gesetzt hat, nachhaltigeAbwasserentsorgung und -behandlung voranzutreiben.Halle 6.2, Stand 308, Pressekontakt: Johannes Rück, Tel.: +49 15140900920, E-Mail: presse@germantoilet.org, Internet:www.germantoilet.orgKKI KrisenstabsübungKrisenmanagement anfassbarNachdem die Krisenstabsübung vor zwei Jahren auf großes Interessebeim Messepublikum gestoßen sei, werde dieses interaktive Forum auchdiesmal wieder von der KKI - Kompetenzzentrum KritischeInfrastrukturen GmbH in Kooperation mit der Messe Berlindurchgeführt, berichtet Heiko Hausrath, Assistent derKKI-Geschäftsführung. Er erläutert, dass nach der Veröffentlichungdes Buches "Blackout" das Thema Krise und Krisenmanagement bei denUnternehmen stärker ins Bewusstsein geraten sei. Daraus würden diezunehmenden Anstrengungen und Bemühungen resultieren, sich adäquatauf extreme Gefahren wie Hochwasser, Extremwetterlagen, Strom- odereinen IT-Ausfall vorzubereiten. Bei der KKI Krisenstabsübung wird einbestimmtes Szenario vorgegeben und das erforderliche Management inder rund einstündigen Übung durchgespielt. Nach dem Grundsatz:Systematik ist der Plan zur Bewältigung von Notfällen und Krisen."Wir versuchen, das Thema Krisenmanagement spielerisch zu vermitteln,es verständlich und anfassbar zu machen", ergänzt Hausrath.Halle 4.2, Stand 119, Pressekontakt: Heiko Hausrath, Tel.: +49 303229322122, E-Mail: h.hausrath@kki-gesellschaft.de, Internet:www.kki-gesellschaft.deAerzener Maschinenfabrik GmbHEnergiesparen leicht gemachtDer Einsatz von Wärmerückgewinnung durch Verwendung derProzesswärme wird unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten immerattraktiver. AERZEN bietet innovative Lösungskonzepte, um dieEnergieaufwendungen nachhaltig zu senken. Dabei seien Einsparungenvon über 90 Prozent ohne großen Aufwand möglich, so der Aussteller.Die Erzeugung von Prozessluft kann energieeffizient und kostensparenderfolgen. Das Einsparungspotenzial wird allerdings selten vonAnlagenbetreibern erkannt. Mit vergleichsweise geringenInvestitionskosten lassen sich Aufwendungen für Installation oderIntegration in den Prozessablauf des Betriebes bereits nach wenigenMonaten amortisieren. Als Anwendungsspezialist bietet AERZEN einepunktgenaue Auslegung der Wärmetauscher nach maximal übertragbarerWärmemenge und bei geringstmöglichem Druckverlust. Auch ältereDruckluftanlagen sind energetisch optimier- und nachrüstbar.Halle 4.2, Stand 302, Pressekontakt: Sebastian Meißler, Tel.: +495154 819970, E-Mail: sebastian.meissler@aerzener.de, Internet:www.aerzen.comAnticimex GmbHDie Kanalisationsfalle von AnticimexIntelligente Bekämpfung von Nagetieren in Abwassersystemenermöglicht die SMART-Trap von Anticimex. Die Kanalisationsfalle istgiftfrei und umweltfreundlich. Sie arbeitet vollautomatisch. Sensorenregistrieren Körperwärme und Bewegung im Kanalisationsrohr undaktivieren die Falle, sobald eine Ratte sie passiert. Mit Bolzen, diehydraulisch getrieben mit einem Tempo von 130 km/h auf das Tierniedersausen, wird es schnell getötet und fortgespült. Nachanderthalb Minuten ist die Falle wieder einsatzbereit. Diesedigitalen Fallen setzen nach Unternehmensangaben einen neuen Standardund gewährleistet Schutz und Überwachung rund um die Uhr. DieVerringerung der Nagerpopulation wird im überwachten Bereich auchoberirdisch spürbar.Halle 3.2, Stand 104, Pressekontakt: Markus Gaßmann, Tel.: +49 407392450, E-Mail: markus.gassmann@anticimex.de, Internet:www.anticimex.deribeka GmbHEchtzeit-Monitoring-, Informations- und Frühwarnsystem beim TunnelbauAuf die Entwicklung von Software-Lösungen für dieWasserwirtschaft, vorrangig im Bereich Grund- undOberflächen-Wassermanagement, Lösungen für Umweltdaten- undWasserressourcenverwaltung sowie GIS- und Datenbanklösungen hat sichribeka spezialisiert. Mit dem Projekt "Albabstiegstunnel" -Wasserhaltung im Tunnelbauprojekt der DB Stuttgart-Ulm wurde vomAussteller mit "Base 9 / GW-Web" ein webbasiertesEchtzeit-Monitoring-, Informations- und Frühwarnsystem nach denKonzepten von Wasser 4.0 implementiert. Die kontinuierlich gemessenenGrundwasserdaten werden direkt online in geologische und technischeProfilschnitte integriert und stehen so jederzeit und aktuell für densicheren Baufortschritt und die Wasserhaltung im Tunnelvortrieb fürdie Bauleitung und den Arbeitgeber zur Verfügung. Über abgestimmteZugriffsrechte bietet das System umfassende Funktionen zur Steuerung,Beweissicherung und zum Berichtsmanagement.Halle 3.2, Stand 201, Pressekontakt: David Balmert, Tel.: +49 2222990600, E-Mail: david.balmert@ribeka.com, Internet: www.ribeka.com