WASSER BERLIN INTERNATIONAL DAILY: 28. März 2017 (FOTO)

Berlin (ots) -EröffnungsveranstaltungStaatssekretär Adler eröffnet die WASSER BERLIN INTERNATIONALDie deutsche Wasserwirtschaft sei gut aufgestellt, sagte GuntherAdler, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,Bau und Reaktorsicherheit, in seiner Eröffnungsrede zur WASSER BERLININTERNATIONAL. Sie stehe aber auch vor großen Herausforderungen, diesich zum Beispiel aus dem Klimawandel und der Digitalisierungergeben. Nach seiner Einschätzung wird es zukünftig erheblicheInvestitionen in der Wasserwirtschaft geben, in derTrinkwasserversorgung wie der Abwasserentsorgung. Adler äußerte, dasssich durch die Herausforderungen und zu bewältigenden Aufgaben einFenster der Innovationen auftue. Die WASSER BERLIN INTERNATIONALzeichnet sich nach seinen Worten durch ihr 360-Grad-Konzept aus undist eine Drehscheibe für Experten der Wasserwirtschaft aus dem In-und Ausland.Auf die traditionell guten Beziehungen und die positiveZusammenarbeit zwischen seinem Land und Deutschland verwies RahimMeidani, Vice Minister of Energy, Head of Water and Wastewater forIran, in seinem Statement anlässlich der Eröffnung von WASSER BERLININTERNATIONAL. Er betonte, dass der Iran auf wasserwirtschaftlichemGebiet weit entwickelt sei. So hätten über 90 Prozent derStadtbevölkerung Zugang zu sauberem Trinkwasser, in den ländlichenGegenden betrage der Anteil 72 Prozent. Dies resultierebeispielsweise aus den großen Entfernungen. Generell sei dieiranische Trinkwasserversorgung auf hohem Niveau. Meidani ermuntertedie deutsche Wasserwirtschaft, sich in der Wasserversorgung undAbwasseraufbereitung des Irans zu engagieren und Fuß zu fassen.WASSER BERLIN INTERNATIONAL findet in diesem Jahr zum 18. Malstatt und werde damit volljährig. Darauf verwies Christian Rickerts,Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft,Energie und Betriebe. Die Fachmesse passt nach seinen Worten bestenszur "Blauen Hauptstadt". Die Stadt habe auf diesem Gebiet zahlreicheAusbildungs- und Forschungseinrichtungen, ein entsprechendesKompetenzzentrum Wasser und mit den Berliner Wasserbetrieben einenstarken Systemanbieter vorzuweisen. Enorme Chancen sieht Rickertsauch für die Wasserwirtschaft in der Digitalisierung. Er erwähnte indiesem Zusammenhang, dass sich viele innovative Jungunternehmen inder Stadt angesiedelt haben."Nur Wasser, aber alles vom Wasser." Dieses Motto von WASSERBERLIN INTERNATIONAL treffe den Nagel auf den Kopf, äußerte AndreasSchweitzer, Vorsitzender des Messebeirats und Leiter Vertrieb derHermann Sewerin GmbH, in seinem Statement anlässlich der Eröffnung.Er hob das 360-Grad-Konzept der Messe hervor, das die gesamteWertschöpfungskette der Branche abbilde. Sie sei für die Ausstellersehr interessant, da es aufgrund der hochqualifizierten Fachbesucherkeine Streuverluste gebe. WASSER BERLIN INTERNATIONAL sei eine starkeSchnittstelle vor allem auch für die mittelständischen Unternehmen,betonte Schweitzer. Und er ergänzte: "WASSER BERLIN INTERNATIONAL istInnovations-, Informations- und Kommunikations-Plattform zugleich.""Berlin ist ein exzellenter Standort für diese Messe", betonte Dr.Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin,in seinem Eröffnungs-Statement. Er sagte, dass diesem Jahr 25 Prozentder Aussteller aus dem Ausland kommen. Außerdem stellen 140Unternehmen zum ersten Mal auf der Berliner Fachmesse aus. Einherausragendes Merkmal sei - neben dem einzigartigen360-Grad-Messekonzept - auch die hohe Internationalität. DieMesseleitung erwarte zahlreiche ausländische Delegationen, unteranderem aus Costa Rica, Ghana, Kenia, Nicaragua, Guatemala, Honduras,Mexiko, Kroatien, Mazedonien, den Niederlanden, dem Libanon, demIran, Ungarn, Russland sowie aus China, Japan und Korea.Messe-RundgangBrunnen fit für den KlimawandelDie Möglichkeiten des Engagements deutscher Unternehmen im Auslandstanden ebenso im Mittelpunkt des Eröffnungsrundgangs der WASSERBERLIN INTERNATIONAL wie die Integration des Nachwuchses inWirtschaft und Industrie. Bei der Publikumsschau WASsERLEBEN erfuhrenUmweltstaatssekretär Gunther Adler und der iranischeVize-Energieminister Rahim Meidani, wie in Deutschland die Jugend andas Aufgabenspektrum und die Berufschancen derWasserwirtschaftstechnik herangeführt wird. Am Stand der Firmen imGas- und Wasserfach erklärte Hauptgeschäftsführer Gotthard Graß denGästen, wie jordanische Brunnen aus dem vergangenen Jahrhundert fürdie Herausforderungen des Klimawandels und der Energieknappheitsaniert werden. Bei der Deutschen Vereinigung für Gas- undWasserwirtschaft erläuterte Bereichsleiter Wasser Berthold Niehues,warum ein sauberes Regelwerk wichtig für sauberes Wasser ist. Und amEnde versprach Adler seinem iranischen Kollegen: "Wenn ich dasnächste Mal in den Iran reise, bringe ich diese Herren mit!"GSTT-Award 2017 auf der WASSER BERLIN INTERNATIONAL verliehenIm Rahmen der Eröffnungsveranstaltung von WASSER BERLININTERNATIONAL 2017 wurde am ersten Messetag der diesjährige Award derDeutschen Gesellschaft für grabenloses Bauen und Instandhalten vonLeitungen (GSTT) durch den Vorstandsvorsitzenden Professor JensHölterhoff verliehen. Der GSTT-Award Gold 2017 ging an das Projekt"HD Wrap Tech Solution". Auftraggeber war die Porsche AG,Entwicklungsfirma die HD Sanierungstechnik GmbH. Das Projekt"Sanierung von Schachtbauwerken mit selbst entwickelten SF-Schienen"wurde mit dem GSTT-Award Silber 2017 bedacht. Auftraggeber war dieGemeinde Brannenburg, Entwickler die Swietelsky-Faber GmbH. Auch zweiherausragende Projekte im Ausland wurden mit dem GSTT-Awardausgezeichnet. Gold erhielt das "Dhaka Water Supply SectorDevelopment Project" mit der Dhaka Water Supply and Sewage Authorityin Bangladesch als Auftraggeber. Silber erhielt das Projekt "DanubeUndercrossing - Interconnector Romania - Bulgaria" mit Transgaz &Bulgartransgaz als AuftraggeberMit dem GSTT-Award werden besondere, herausragende Projekte ingrabenloser Bauweise prämiert. Ziel des GSTT-Awards ist es, den Fokusder Öffentlichkeit, der öffentlichen Auftraggeber und der Politikpositiv auf die grabenlose Bauweise und ihre vielfältigen Vorteile zurichten. Mit der Würdigung besonderer Projekte soll verdeutlichtwerden, welch vielfältige Möglichkeiten diese Technik bietet, welchfinanziellen Einsparungsmöglichkeiten gegenüber der offenen Bauweisebestehen und welch große Ressourcen im Umgang mit der Umwelt hiervorhanden sind.akvola Technologies GmbHakvoFloat[TM] kombiniert Flotation und FiltrationIhr akvoFloat[TM]-Verfahren zur Behandlung extrem belasteterIndustrieab- und Prozesswasser präsentiert akvola Technologies GmbHaus Berlin auf der diesjährigen WASSER BERLIN INTERNATIONAL. "Mit demakvoFloat[TM]-Verfahren lassen sich unsere Membranen stabil mit hohenFluxen ohne Fouling-Probleme auch dort betreiben, wo herkömmlicheVerfahren an ihre Grenzen stoßen", sagt Johanna Ludwig, technischeLeiterin bei akvola Technologies. Das international patentierteHybridverfahren akvoFloat[TM] kombiniert Flotation und Filtration undbasiert auf neuartigen keramischen Flachfiltermembranen. BeideVerfahren trennen in einem einzigen Tank Öle, Fette, Schmierstoffeund Feststoffe vollständig und energiesparend vom Wasser. Je nachAnwendung werden unterschiedliche Keramikmaterialien wieAluminiumoxid und Siliziumcarbid ausgewählt, ebenso wie weitereParameter wie Geometrie und Porengröße. Die vollautomatischeSteuerung arbeitet auch bei stark schwankenden Zulaufqualitätenzuverlässig.Halle 2.2, Stand 200, Pressekontakt: Lucas Leon, Tel.: + 49 30 31475656, E-Mail: leon@akvola.com, Internet: www.akvola.comARISU GmbHAufbereiten ohne WasserverlustWasser aus unterschiedlichen Ressourcen können die Technologienvon ARISU aufbereiten. Auf der WASSER BERLIN INTERNATIONAL zeigt dasUnternehmen Membranlösungen, die den verschiedenen Wasser-Ressourcenangepasst sind. Dazu gehört auch ARISU AQUA COMPACT - eine Lösung,die in geschlossenen Räumen angewendet werden kann. Sie ist inmehreren Größen lieferbar und reinigt Wasser ohne Chemikalien. Auchfür die Reinigung der Membran werden keine Chemikalien benötigt. Siebraucht kein eigenes Bedienungspersonal und arbeitet mit weniger als70 Prozent der elektrischen Energie, die für eine handelsüblicheUmkehrosmose-Lösung nötig sind.Auch zahlreiche Nichtregierungsorganisationen haben sich für ARISUAQUA COMPACT in afrikanischen Ländern entschieden, weilUmkehrosmoseanlagen in Süßwasserprojekten normalerweise mehr als 30Prozent des Ursprungswassers verbrauchen, was bei Anlagen mit einerKapazität von 1.000 Litern pro Stunde auf einen Verlust von mehr als2,5 Millionen Litern im Jahr hinauslaufen kann. Bei ARISU AQUACOMPACT geht überhaupt kein Wasser verloren.Halle 2.2, Stand 209, Pressekontakt: Florian Wolters, Tel.: + 491787878350, E-Mail: wolters@arisu-gmbh.de, Internet:www.arisu-gmbh.deFAMI Deutschland GmbHQualität, modularer Aufbau, Vielseitigkeit und modernes DesignStore Van stellt sich dieses Jahr auf der WASSER BERLININTERNATIONAL zum ersten Mal vor. Qualität, modularer Aufbau,Vielseitigkeit und modernes Design kennzeichnen das StoreVan-Fahrzeugeinrichtungsprogramm. Die Einrichtungen werden vomLieferwagen über Großraumtransporter bis hin zu Caravansmaßgeschneidert eingebaut. Zu den Stärken von Store Van zählenflexible Ausrüstungen, individuelle Lösungen, ein breitesZubehörsortiment, eine schnelle Montage und hohe Sicherheit durch denCrash-Test. Store Van ist laut Aussteller weltweit der einzigeHersteller von Nutzfahrzeugeinrichtungen mit der Technologie vongalvanisiertem Blech und der kathodischen Tauchlackierung. Dieseverleiht den einzelnen Teilen der Einrichtung eine extrem hoheKorrosionsbeständigkeit. Durch die 80-jährige Erfahrung in derBlechformung bietet Store Van Alleinstellungsmerkmale wie Wannen miteiner Länge von über 2.000 Millimeter sowie Schubladen mit einerBreite bis zu 1.225 Millimeter.Halle 1.2, Stand 420, Pressekontakt: Chiara Arnone, Tel.: +49 8221278713, E-Mail: chiara.arnone@fami.de, Internet: www.fami.deJUMO GmbH & Co. KGDigitale Sensoren für die FlüssigkeitsanalyseMit digiLine bietet JUMO ein innovatives, busfähigesAnschlusssystem für digitale Sensoren in der Flüssigkeitsanalyse mitintegriertem Sensor-Management. Neu im Programm sind jetzt digitaleSensor-Varianten für die wichtigsten Parameter derWasser-Desinfektion wie freies Chlor, Gesamtchlor, Ozon,Wasserstoffperoxid und Peressigsäure. Mit den bereits verfügbaren pH-und Redox-Sensoren steht Anwendern damit ein umfangreiches Portfoliodigitaler Sensoren für die Flüssigkeitsanalyse zur Verfügung.Lediglich eine einzige digitale Signalleitung geht hierbei zu einerAuswerteeinheit oder Steuerung. Dies erlaubt eine effizientere undschnellere Verkabelung von Anlagen, in denen mehrere Parametergleichzeitig an verschiedensten Stellen gemessen werden müssen.Typische Einsatzgebiete sind etwa die Überwachung von Schwimmbad-,Trink-, Brauch-, Prozess- und Kühlwasser. Durch die zum Systemgehörende DSM-Software (Digitales Sensor Management) sind dienotwendige Parametrierung der Sensoren und Dokumentation derMessstelle bequem im Labor durchführbar.Halle 3.2, Stand 305, Pressekontakt: Michael Brosig, Tel.: +49 6616003238, E-Mail: michael.brosig@jumo.net, Internet: www.jumo.netsilvertex aqua GmbHInnovative Alternative zu chemischen BiozidenErstmalig zur WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017 präsentiert dieFirma aus Hoppegarten silvertex® - ein innovatives Produkt zurKonservierung von Trink-, Brauch-, Produktions-, Kühl-, Prozess- undIndustriewässern. In Deutschland entwickelt und weltweit patentiert,bietet silvertex® laut Aussteller die Alternative zu chemischenBioziden und schützt Wasser und Anlagen wirkungsvoll und nachhaltigvor Bakterien und Biofilmbildung. Der Clou dabei ist die einfacheAnwendung sowie die selbstdosierende Funktion. Dies erlaubt auchunter problematischen Einsatzbedingungen eine optimale Wirkungsweise.Fußend auf dem altbewährten Prinzip der antibakteriellen Wirkung vonSilber, verbunden mit einem High Distance-Hochleistungswerkstoffschafft silvertex© ein komplett neues Angebot mit vielfältigenAnwendungsmöglichkeiten. Anlagenbetreiber können damit nun auf diewachsenden Anforderungen an Gewerbe und Industrie zum Legionellen-,E.Coli- und Pseudomonadenschutz und den Wunsch nach Reduzierung desSchadstoffeintrages in die Umwelt reagieren.Halle 2.2, Stand 309g, Pressekontakt: Birgit Dürsch, Tel.: +49 1723209491, E-Mail: birgit.duersch@silvertex-aqua.de, Internet:www.silvertex-aqua.deWatson-Marlow GmbHOptimierter Chemikalienverbrauch durch hohe FördergenauigkeitDie Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) rückt bei ihremMesseauftritt die Vorteile von Schlauchpumpen für die Wasser- undAbwasserwirtschaft in den Vordergrund. Diese Pumpenart arbeitet sehrpräzise, ist wartungsarm und sehr zuverlässig. Im Gegensatz zu vielenanderen Arten kommen Schlauchpumpen komplett ohne Zubehör wie Ventileoder Dichtungen aus. Die einzigen Verschleißteile sind Schlauch undPumpenkopf. Die innovativen Qdos-Dosierpumpen bieten Fördermengen biszu 120 Liter pro Stunde bei einem Druck bis zu 7 bar. Durch ihre hoheFördergenauigkeit wird der Chemikalienverbrauch im Vergleich zuanderen Pumpen signifikant optimiert. Qdos ist in drei verschiedenenGrößen verfügbar. Alle Modelle eignen sich für anspruchsvolleDosieranwendungen in der Wasseraufbereitung und -desinfektion, derSteuerung des pH-Werts sowie der Dosierung von Fäll- undFlockungsmitteln, Reagenzien und Chemikalien.Halle 2.2, Stand 208, Pressekontakt: Dominik Endres, Tel.: +8955263090, E-Mail: de@endres-communications.de, Internet:www.watson-marlow.comWissenschaftsjahr 2016*17Greenpeace kämpft gegen Plastikmüll im MeerMikroplastik in Kosmetika trägt zu einem großen Teil zurVerunreinigung des Meerwassers bei. Darauf will Greenpeace mit seinemStand auf der Publikumsschau WASsERLEBEN der WASSER BERLININTERNATIONAL aufmerksam machen. Kleine Plastikteilchen, dieKosmetika beigemischt werden, um einen Reinigungseffekt zu erzielen,gelangen durch alle Kläranlagen hindurch ins Meer und dort in dieNahrungskette, indem sie von Fischen und Vögeln aufgenommen werden.Aber auch größerer Müll verunreinigt zunehmend die Ozeane. LautGreenpeace werden jährlich circa 265 Millionen Tonnen Plastikproduziert. Allein an der Meeresoberfläche treiben geschätzte 5Trillionen Plastikteile. Meeresströmungen tragen dazu bei, dass sichdas Plastik in riesigen Wirbeln sammelt. In der Mitte des Pazifiksbewegt sich der weltweit größte dieser "Müllstrudel" mit einemDurchmesser so groß wie Zentraleuropa. Manche Plastikkomponentenbrauchen bis zu 450 Jahre für eine Zersetzung. Greenpeace fordert dasVerbot von Plastik in Kosmetika und will mit seinem Stand daraufhinwirken, dass Besucher und Besucherinnen ihren Plastikverbrauchreduzieren und verantwortungsvoll mit dem Müll umgehen.Halle 6.2, Stand 101, Kontakt:Leonhard Dünnwald, Tel.: +49 1631592845, E-Mail: kl.duennwald@googlemail.com, Internet:www.greenpeace.berlinWissenschaftsjahr 2016*17Wissen zum Meer beim blauen QuizDas Wissenschaftsjahr 2016*17, das Meeren und Ozeanen gewidmetist, lädt auf der Publikumsschau WASsERLEBEN der WASSER BERLININTERNATIONAL mit einem vielfältig bestückten Stand zum Mitmachen,Fragen und Staunen ein. Flyer und Broschüren stellen Projekte wie dieCitizen-Science-Aktion "Plastikpiraten" oder "Mein mobilesKüstenlabor" vor. "Das blaue Quiz" vermittelt spielerischüberraschendes Wissen zu den Weltmeeren, von denen noch mindestens 90Prozent unerforscht sind. Gleichwohl ist ihre Biosphäre hochgefährdet durch menschliche Einwirkung. An einer Mikroskop-Stationkönnen Besucherinnen und Besucher experimentieren und winzigeWasserorganismen kennen lernen, die mit dem bloßen Auge nichtsichtbar sind. Schülerpatinnen und Paten geben fachkundig Auskunftund lassen Forschung zu einem faszinierenden Erlebnis werden.Halle 6.2, Stand 209, Kontakt: Katharina Kummer, Tel.: +49 30818777181, E-Mail: k.kummer@wissenschaftsjahr.de, Internet:www.germantoilet.orgPressekontakt:Wasser Berlin InternationalDaniela GäbelPR ManagerT +49 30 3038 2351gaebel@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell