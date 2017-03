WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017 zieht positive Bilanz (FOTO)

Berlin (ots) -Nach vier abwechslungsreichen Tagen endet heute WASSER BERLININTERNATIONAL 2017 (WBI). Die Fachmesse und der integrierte Kongressverzeichnen zum Abschluss zufriedene Fachbesucher, eine hoheInternationalität auf Aussteller- und Besucherseite sowie eineexzellente Beteiligung beim Rahmenprogramm. 450 Aussteller aus 26Ländern präsentierten auf dem Berliner Messegelände ihre neuestenTechnologien, Produkte und Dienstleistungen rund um die Wasserver-und Abwasserentsorgung. 19.273 Besucher aus Wirtschaft, Politik undWissenschaft nahmen an der Veranstaltung teil."WASSER BERLIN INTERNATIONAL war in diesem Jahr sehrinternational. 25 Prozent Aussteller-Internationalität undDelegationen aus 20 Ländern haben gezeigt, dass die Hauptstadt derideale Messeplatz für global agierende Unternehmen derWasserwirtschaft ist. Bestes Beispiel dafür bot die Premiere derIran-Konferenz - sie war ein gelungener Auftakt für die zukünftigeZusammenarbeit Irans mit Deutschland, Europa und der Welt" soMatthias Steckmann, Direktor der Messe Berlin GmbH und zuständig fürWASSER BERLIN INTERNATIONAL.Iran-Konferenz fördert wirtschaftliche ZusammenarbeitMit der Iran-Konferenz stellte WASSER BERLIN INTERNATIONALwichtige Weichen für länderübergreifende Kooperationen. Laut demiranischen Vize-Energieminister Rahim Meidani habe das Landangesichts zunehmender klimatischer Herausforderungen mehreremilliardenschwere Wasserprojekte in Angriff genommen. Meidani ludDeutschland dazu ein, sich daran zu beteiligen. Neben hoherPolitprominenz aus dem Ausland hieß die Messe Fach- undWirtschaftsdelegationen aus den Ländern Ägypten, Iran, Costa Rica,Ghana, Kenia, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Mexiko, Kroatien,Montenegro, Mazedonien, Niederlande, Libanon, Iran, Ungarn, Russlandsowie China, Japan und Korea willkommen.Internationale MesseatmosphäreAussteller ebenso wie Fachbesucher lobten die internationaleMesseatmosphäre. Die hohe Aussteller-Internationalität setzte sichauch auf Fachbesucherseite fort. Jeder vierte Besucher reiste aus demAusland an: vorrangig aus Europa, gefolgt von Süd-Ost-Zentral-Asien,Naher und Mittlerer Osten, Afrika, Süd- und Mittelamerika sowieNordamerika.Hohe Aussteller- und FachbesucherzufriedenheitLaut einer repräsentativen Fachbesucherbefragung bescheinigtenüber 90 Prozent der Fachbesucher WASSER BERLIN INTERNATIONAL einensehr guten bzw. guten Gesamteindruck. Das geschäftliche Ergebnisihres Messebesuches insgesamt beurteilten 84,3 Prozent derFachbesucher positiv, über zehn Prozent gaben an, Geschäftsabschlüssegetätigt zu haben.Weiterhin zeichnete sich das Publikum durch eine hoheEntscheidungskompetenz aus. Jeder zweite Fachbesucher gab an,entscheidenden Einfluss auf Einkaufs- bzw. Beschaffungsentscheidungenin seinem Unternehmen zu haben. Den Besuch der WASSER BERLININTERNATIONAL würden 87,5 Prozent der Fachbesucher ihren Kollegen undGeschäftspartnern weiterempfehlen.Hochkarätiges und breitgefächertes RahmenprogrammDer Kongress, das Herzstück von WBI, ebenso wie die zahlreichenFachsymposien stießen auf hervorragende Resonanz. Besonderen Zulauferfuhren die Internationale Ozonkonferenz und ein Forum zum ThemaMembrantechnologie, die WASSER BERLIN INTERNATIONAL beide in diesemJahr neu ins Rahmenprogramm aufnahm. Für das Brunnenbausymposium unddas deutsch-niederländische Flood Management Symposium gab es einenüberwältigenden Besucherzuspruch.BLUE PLANET Berlin Water Dialogues, die politische Plattform vonWBI, organisiert von German Water Partnership, rückte im ausgebuchtenVortragssaal das Thema Ressourceneffizienz rund ums Abwasser in denMittelpunkt. Beteiligt waren die EU-Kommission, die UNESCO und dieInternational Water Association. Redner waren unter anderem GuntherAdler, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und Christian Rickerts,Staatssekretär der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energieund Betriebe.WASsERLEBENDie interaktive Publikumsschau WASsERLEBEN machte ihrem Namen indiesem Jahr erneut alle Ehre. Rund 6.000 Schüler machten die Halle6.2 zum größten und lebhaftesten Wasser-Klassenzimmer Berlins. Rund40 Unternehmen, Institutionen und Schulen aus Berlin-Brandenburgpräsentierten themenbezogene Projekte und luden zu biologischen,chemischen und physikalischen Experimenten ein.Schaustelle Wasser Einen ebenso großen Erfolg konnte dieSchaustelle Wasser verbuchen. Die verschiedenen Besichtigungstourenzu aktuellen Baustellen in der Hauptstadt eröffneten rund 600Fachbesuchern aus aller Welt einen kompakten und damit einzigartigenEinblick in die Leistungsfähigkeit neuer Technologien im Einsatz.Partner waren die Berliner Wasserbetriebe.Zahlreiche Aussteller unterschrieben während der Messe bereitsihre Standanmeldung für 2019. Bis zum 15. Januar 2018 gilt einFrühbucherrabatt in Höhe von 15 Prozent auf die Standfläche. MehrInformationen unter www.wasser-berlin.de.WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2019 findet vom 26. bis 29. März 2019statt.Statements zur WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017:Bauass. Dipl.-Ing. Otto Schaaf, Präsident der DeutschenVereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA): DerAnteil der Besucher der Wasser Berlin International aus dem Auslandwar sehr hoch. Das registrierten wir an unserem Stand und den von unsangebotenen Aktivitäten, und das hörten wir von vielen anderenAusstellern. Der Schwerpunkt Iran ist auch für die DWA von ganzbesonderem Interesse. Die Hälfte der Teilnehmer am diesjährigen YoungWater Professionals' Programme beispielsweise kommt aus dem Iran.Größe ist bei einer Messe-Kongress-Veranstaltung nicht alles. FürWasser Berlin International sprechen aus Sicht der DWA dieInternationalität, die Qualität der Fachbesucher und die Fokussierungauf Wasser. Für die DWA war die Teilnahme an der Wasser BerlinInternational wie immer sehr lohnend.Prof. Dr. rer. nat. Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender, DeutscherVerein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW):Der WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017 ist es gelungen,Fachbesuchern ein attraktives Spektrum aus aktuellen Vorträgen,innovativen Exponaten und praxisnahen Live-Demonstrationen zu bieten.Die enge Verzahnung dieser Elemente in einer kompakten Strukturkönnen meines Erachtens die Eckpfeiler eines tragfähigenMessekonzeptes für die Zukunft sein.Rahim Meidani, iranischer Vize-Energieminister:Die Kontakte zwischen der deutschen Industrie und dem Iran könnenauf der WASSER BERLIN INTERNATIONAL hervorragend erweitert werden.Ich kenne die gute, traditionelle deutsche Ingenieurarbeit schonlange und sie genießt im Iran hohes Ansehen. Auch bei dieser Messemerkt man deutlich, dass deutsche Unternehmen sehr innovativ gewordensind und die Experten besonders auf die Umwelt achten. Für dieZusammenarbeit sind daher neue Türen in Sachen Umweltvorsorge undWassermanagement aufgestoßen worden.Jörg Simon, Vorstandsvorsitzender der Berliner Wasserbetriebe:WASSER BERLIN INTERNATIONAL ist ein guter Ort für die fachlicheDiskussion und den Austausch sowie für die Präsentation neuesterTechnologien und Forschung. Das Zusammenspiel von Kongress und Messeist ausgewogen und gelungen.Elizabeta Kos, kroatische Assistenzministerin für Umwelt undEnergie, Kroatien:Der Messe ist es wieder einmal gelungen, zahlreiche Besucher undAussteller aus der ganzen Welt zu versammeln und so die neuestenInnovationen rund ums Wasser zu präsentieren. Mein besonderer Dankgilt WASSER BERLIN INTERNATIONAL, die die Teilnahme der kroatischenDelegation so hervorragend vorbereitet und organisiert hat. RamonaPop, Berliner Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe: DieWASSER BERLIN INTERNATIONAL ist sehr wichtig für Berlin. Die Stadtwird alles unternehmen, um die Rolle der Messe als internationalesDrehkreuz für den Austausch von Wassertechnologien und Innovationenzu stärken. Die WASSER BERLIN INTERNATIONAL ist ein ideales Forum,auf dem sich Fachleute an den Ständen und in den begleitendenKongressen kennenlernen, austauschen und Geschäfte abschließenkönnen.Gunther Adler, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt,Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB):Die WASSER BERLIN INTERNATIONAL zeichnet sich durch ihr360-Grad-Konzept aus. Sie ist eine wichtige Drehscheibe für Expertender Wasserwirtschaft aus dem In- und Ausland.Christian Rickerts, Staatssekretär in der BerlinerSenatsverwaltung Wirtschaft, Energie und Betriebe: WASSER BERLININTERNATIONAL ist ein ideales Forum zum Austausch der Erkenntnisseüber die Förderung der Kreislaufwirtschaft. Die Ausstellerprofitieren auch vom Standort Berlin, wo der Wasserkreislauf regionalgeschlossen ist.Prof. Dr. Stefan Uhlenbrook, World Water Assessment Programme derUNESCO:In einer Welt, in der die Nachfrage nach Wasser stetig steigt, istes undenkbar, die Möglichkeiten des integrierten Abwassermanagementsin der Kreislaufwirtschaft zu vernachlässigen. Es wäre ein großesVersäumnis, die Chancen, die WASSER BERLIN INTERNATIONAL zurinternationalen Kooperation bietet, nicht zu nutzen.Lila Thompson - British Water:British Water, ein Außenhandelsverband der Wasserwirtschaft, istzum ersten Mal auf der WASSER BERLIN INTERNATIONAL vertreten. Wirvertreten rund 200 Unternehmen, fünf davon haben wir mitgebracht.Alle äußern sich sehr positiv über die Messe. Es kommen sehrprofessionelle Besucher, viele von ihnen aus dem Ausland wie Ägypten,Iran, Russland und China. Auch die hier vertretenen Unternehmenpräsentieren eine gute Auswahl, namentlich Berlinwasser oder dieWasserbetriebe von Istanbul. Wir sind auf jeden Fall bei der nächstenWASSER BERLIN INTERNATIONAL wieder dabei.Dr. Swen Hermann Sewerin, Geschäftsführer, Hermann Sewerin GmbH:Wir sind von Anfang an Aussteller auf der Messe. Die Bedeutung derWASSER BERLIN INTERNATIONAL hat für uns wegen der gestiegenenInternationalität weiter zugenommen. Erfreulich ist aus unserer Sichtauch die noch stärkere Beteiligung von Vertretern aus der Politik.Thomas Frisch, Geschäftsführender Gesellschafter, Frisch + FaustGmbH:Wir unterstützen gerne und mit großem Engagement diePublikumsschau WASsERLEBEN. Solche Events helfen uns, dieNachwuchssorgen zu verringern.Knuth Thiele, Vertrieb Gebläse Deutschland, KAESER KOMPRESSORENSE:Wir hatten mehr Besucher an unserem Stand als vor zwei Jahren. Wirsind nicht nur mit der Quantität, sondern auch mit der Qualität derFachbesucher zufrieden. Wünschenswert ist aus unserer Sicht dieweitere Erhöhung der Ausstrahlung der WASSER BERLIN INTERNATIONALdurch Integration von anderen Fach- und Verbandsveranstaltungen.Christine von Lonski, General Manger, German Water Partnership:Wir freuen uns über die große Besucherzahl. Wir haben vieleausländische Delegationen empfangen können. Wir beglückwünschen dieMesse Berlin zu diesem gelungenen Aufschlag.Stephan Brand, Vice President Marketing & Product Management,Aerzener Maschinenfabrik GmbH:Aus unserer Sicht ist die Messe sehr gut gelaufen. Wir hatteninsgesamt circa 20 Prozent mehr Besucher als vor zwei Jahren amStand. Gleichzeitig können wir noch sieben direkte Aufträgeverbuchen. Unsere Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen.Prof. Dr. Winfried Schmidt, Geschäftsführer, Deutsche Gesellschaftfür Membrantechnik e.V. (DGMT):Erstmals haben wir das Forum Membrantechnologie im Rahmen derWASSER BERLIN INTERNATIONAL veranstaltet und sind mit dem Verlaufsehr zufrieden. Es bot sich uns die interessante Gelegenheit, imkompetenten Fachkreis über neue Technik und membrantechnischeVerfahren zur Eliminierung von Mikroschadstoffen,Mikroplastikpartikeln und Keimen aus dem Abwasser zu diskutierensowie anschließend die internationale Fachmesse zu besuchen.Volker Schulz, Geschäftsführer Henning & Quade Berlin GmbH & Co.KG:Die Qualität der Gespräche, die wir hier führen konnten, war sehrgut, gerade auch mit ausländischen Interessenten. Der Service derMesse Berlin ist immer wieder so, dass es nichts zu bemängeln gibt.Burkhard Rarbach, Leiter Marketing, TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG:Auf der diesjährigen WASSER BERLIN INTERNATIONAL konnten wirunsere grabenlosen Techniken zur effizienten Neuverlegung undErneuerung von Rohren und Leitungen im Bereich der Wasser- undAbwasserwirtschaft einem breiten Publikum präsentieren. Die Qualitätder Besucher, speziell aus Versorgungsunternehmen, Zweckverbänden undplanenden Ingenieurbüros, war sehr gut. Bemerkenswert war der hoheAnteil internationaler Besucher, nicht zuletzt geprägt durch vieleausländische Delegationen.Pressekontakt:Wasser Berlin InternationalDaniela GäbelPR ManagerT +49 30 3038 2351gaebel@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell