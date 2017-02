Mit WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017 auf der beruflichen Erfolgswelle

Berlin (ots) -- "Leitungsbau Challenge Berlin" an allen vier Messetagen- "Karrieretag" am 31. März für Schüler, Lehrlinge und Studenten- Kongressthema: "Berufschancen in der Wasserwirtschaft"- "Young Water Professionals' Programme" der DWA- "WASsERLEBEN" - die interaktive Schau rund ums Wasser in Halle 6.2Unternehmerischer Erfolg ist ohne qualifizierte und motivierteFachkräfte nicht möglich. Der Nachwuchs- und Fachkäftemangel ist fürFirmen in der Wasserwirtschaft daher zunehmend ein Problem.Gleichzeitig suchen viele Schüler und Studenten nach beruflicherInspiration und lukrativen Jobperspektiven. WASSER BERLININTERNATIONAL schafft vom 28. bis 31 März eine gemeinsame Plattformund bringt beide Seiten auf dem Berliner Messegelände zusammen.Spannend: Leitungsbau Challenge BerlinBei ihrer Premiere vor zwei Jahren war sie ein Publikumshighlight,in diesem Jahr findet sie sogar an allen vier Messetagen statt: dieLeitungsbau Challenge in Halle 1.2. In diesem Wettstreit werdenAuszubildende aus den Bereichen der Gas- und Wasserversorgung denBesuchern und Berufsanfängern wieder demonstrieren, wie fachlicheSkills, moderne Materialien und innovative Verlegetechnik auf einerRohrleitungsbaustelle ineinandergreifen. Ziel der insgesamt 16 Teamsist dabei die regelwerkskonforme Umsetzung von Aufgaben aus denBereichen der Gas- und Wasserversorgung. Organisatoren desWettbewerbs sind der Rohrleitungsbauverband e.V. (rbv) sowie derDeutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW).Klug: Karrieretag am 31. MärzGanz im Zeichen der "Mitarbeiter von morgen" steht der Karrieretagam Freitag, den 31. März. Einen kompletten Tag lang können Schüler,Studenten und interessierte Berufstätige in persönlichen Kontakt mitBranchenunternehmen treten. Erfahrene Mitarbeiter aus den jeweiligenPersonalabteilungen erwarten sie an den Ständen, um individuell undausführlich über verschiedene Berufsfelder zu informieren, darunterhandwerkliche, ingenieurtechnische und kaufmännische Berufe. Derblaue Karrieredaumen dient den Jobstartern als Orientierung. Ermarkiert die Messestände der Unternehmen und Verbände, die denNachwuchs gerne gezielt über Ausbildung, Praktika und Berufinformieren möchten. Gegen Vorlage eines gültigenStudierendenausweises können Studierende die Fachmesse am Karrieretagzum ermäßigten Preis von zehn Euro besuchen. Eine Dauerkarte für diegesamte Messezeit kostet die Studierenden 15 Euro. WeitereInformationen zum Karrieretag finden Sie unterwww.wasser-berlin.de/FuerBesucher/Karrieretag/.Informativ: Kongressthema "Berufschancen in der Wasserwirtschaft"Aufschluss über die beruflichen Chancen und die gegenwärtigePersonalsituation in der Branche liefert am Freitag auch der Kongressvon 10.00 bis 12.40 Uhr. Im KongressForum in Halle 2.2 präsentierenUnternehmen und Verbände unter dem Titel "Berufschancen in derWasserwirtschaft" ihre Strategien und Erfahrungen bei der Gewinnungvon Fachkräften.International: "Young Water Professionals' Programme" der DWA850 internationale Jung-Ingenieure aus über 60 Nationen - Solautet die bisher stolze Bilanz des "Young Water Professionals'Programme" der DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,Abwasser und Abfall e.V.). Das einwöchige Exkursions- undSeminarprogramm wird auch in diesem Jahr wieder 32 internationalenNachwuchsingenieuren die Chance geben, die Messe zu besuchen, sichdort über deutsches und internationales Know-how zu informieren,Unternehmen kennenzulernen und sich mit anderen Gleichgesinnten zuvernetzen.Die Young Water Professionals' Lounge in der Halle 3.2 (neben demDWA-Stand) bietet für die Job-Starter eine zentralen Anlaufpunkt. ImJobcenter der DWA, ebenfalls in Halle 3.2, finden Absolventen auchaktuelle Stellenangebote. Weitere Informationen zum "Young WaterProfessionals' Programme" finden Sie unterhttp://de.dwa.de/young-water-professionals.html.Interaktiv: Publikumsschau WASsERLEBENAuch im Rahmen der Publikumsschau WASsERLEBEN gibt es für Schüler,Jugendliche und interessierte Erwachsene viel über das LebensmittelNummer Eins zu erfahren und zu erleben. Die interaktive Veranstaltungin Halle 6.2 verläuft räumlich und zeitlich parallel zur Fachmesse.Hier können die Besucher selbst experimentieren und aktiv werden underhalten so einen praxisnahen Einblick in die Berufe derWasserwirtschaft. Der Eintritt für WASsERLEBEN beträgt drei Euro proSchüler. Das Schulklassenticket kostet 35 Euro für maximal 30 Schülerund zwei Begleiter, nur im Online-Vorverkauf unterwww.wasser-berlin.de/wasserleben.Über WASSER BERLIN INTERNATIONALWasser Berlin International ist die spezialisierte undinternationale Marketingplattform zum Thema Wasser in Deutschland.Fachbesucher finden hier Produkte, Dienstleistungen und Lösungen ausallen Bereichen der Wasserwirtschaft. Der Kongress Wasser BerlinInternational ist in Form eines geschlossenen Hallenforums in dieFachmesse integriert. Wasser Berlin International belegte 2015 36.000Quadratmeter Ausstellungsfläche. 557 Aussteller aus 26 Ländernpräsentierten sich in Berlin. 22.686 Fachbesucher aus 104 Ländernnahmen an Wasser Berlin International 2015 teil.