WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017: Innovativ, innovativer, Innovationen

Berlin (ots) -- Aussteller warten mit zahlreichen Highlights auf- Neu: Innovation Tours am 28. und 29. März- "Innovationen" noch umfangreicher- Hohe internationale BeteiligungIn zwei Wochen öffnet WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017 für vierTage ihre Pforten. Die Messebesucher aus dem In- und Ausland dürfenauf eine Vielzahl interessanter Neuheiten gespannt sein. Einerepräsentative Auswahl gibt die exklusive Übersicht "Innovationen".Insgesamt 55 Aussteller aus sechs Ländern stellen hier ihreExponat-Highlights in Wort und Bild vor. Alle Texte und Bilder stehenunter www.wasser-berlin.de/Presse/Innovationen/ online, könnenheruntergeladen und für journalistische Zwecke kostenlos genutztwerden.Am Dienstag, den 28. März, um 14:30 Uhr und am Mittwoch, den 29.März, um 10:30 Uhr können Journalisten und Fachbesucher im Rahmen derInnovation Tours ausgewählte Innovationen live erleben. Für dieRundgänge melden Sie sich bitte an unter gaebel@messe-berlin.de.Dosierpumpe mit extrem weitem EinstellbereichDie vorgestellten innovativen Produkte und Systeme,Dienstleistungen und Projekte decken fast alleWasserkreislauf-Segmente der Messe ab. So zeigt beispielsweiseGrundfos bei WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017 im SegmentWassergewinnung die neue Dosierpumpe "Smart Digital XL", die einenextrem weiten Einstellbereich von 1:800 bei gleichzeitig hoherDosiergenauigkeit von +/- 1,5 Prozent über den gesamtenEinstellbereich bietet. Neue Dimensionen in der Filtration will Haver& Boecker bei der Wasseraufbereitung mit derHochleistungsfiltertresse "MINIMESH RPD HIFLO-S" öffnen, die sichdurch ihre dreidimensionale Porengeometrie auszeichnet.Im Bereich Wasserverteilung zeigt die Firma EWE-Armaturen auf derMesse ihren neuen Wasserzähler-Schacht "FLEXORIPP", der ebenfalls fürdie Wasserzähler Qn 2,5 und Qn 6 oder die entsprechenden Bauartennach MID erhältlich ist. STAR ist jetzt als erster und einzigerHersteller in der Lage, normkonforme DVGW-zertifizierte nahtloseBögen mit "r = 1,5 x d" zu fertigen, die nach DIN EN 12201-3 und DINEN 1555-3 die geforderte Mindestwandstärke einhalten und damit selbstfür größte Beanspruchung optimale Voraussetzungen gewähren.Glasfaser-Rohrsystem zum Bau von KlärwerkenAuch im Segment Bauleistung/ NO DIG BERLIN warten die Ausstellermit zahlreichen Innovationen auf. Die neuen Schildersets von FrankenPlastik zum Beispiel vereinfachen die DIN-gerechte Beschilderunggerade bei kleineren Baumaßnahmen. Herrenknecht hat mit derEntwicklung der neuen Maschinentechnik AVNS die seit Langemgeforderte Vortriebstechnik geliefert, die längere Haltungen inkleinen Durchmessern auffahren kann.Im Bereich Abwasserbehandlung/ Klärtechnik präsentiert INVENT dasALPHAMETER zur energieeffizienten Regelung des Sauerstoffeintrags inBelebungsbecken sowie die Service-Leistung "THINK Fluid Dynamix", dieströmungsmechanische Simulation für die Wasser- undAbwasserreinigung. LURI.watersystems aus Berlin hat das weltweiterste, aus Glasfaserrohren bestehende, im Gewässer installierteRegenüberlaufbecken erfolgreich umgesetzt und stellt nun seinneuestes Projekt vor: komplett in der Fabrik und aus großformatigenGFK-Rohren gefertigte Kläranlagen.Der niederländische Aussteller DMC präsentiert im Segment FloodManagement/ Hochwasserschutz sein neues System zur aktivenDeichüberwachung und Vermeidung von Dammbrüchen. XP SolutionsSoftware aus Großbritannien stellt zu WASSER BERLIN INTERNATIONAL2017 neue Tools und Funktionen für den Entwurf vonEntwässerungssystemen und für die Hochwassermodellierung vor.Detektion von Wasserverunreinigungen auf SpurenniveauZu den herausragenden Exponaten im Bereich IT-Dienstleistung zähltdie neue Software "GW-Base 9" von ribeka, mit der sich alle im Rahmenvon Wasser-Monitoring-Projekten anfallenden Daten erfassen undverwalten lassen, zum Beispiel Wasserstände sowie Förder-, Abfluss-,Analyse-, Geologie-, Messstellenausbau- und Klimadaten. In einerPreView des Release 2017 präsentiert DHI WASY auf der Messe die neuentwickelte Kopplung zwischen der Grundwasser-Software FEFLOW und demhydrodynamischen Modell MIKE21. In das Segment Qualitätssicherung/Wissenschaft/ Forschung ordnet sich das Institut fürUmwelttechnologie-Überprüfung aus dem polnischen Katowice ein, dasden Messebesuchern sein Serviceangebot in Bezug auf die Validierungneuer Wassertechnologien vorstellt.Der Bereich Energieeffizienz/ Mess-, Regel- und Analysetechnikschließt die Wasserkreislauf-Segmentierung der WASSER BERLININTERNATIONAL. Und auch hier findet das Fachpublikum jede Mengeinnovativer Produkte. So ermöglicht "MTA Pipe-Inspector®" der FirmaMTA Messtechnik aus Österreich rohrmaterialunabhängig die lückenloseoptische und akustische Untersuchung von Transportleitungen ohneBetriebsunterbrechung. Das System "SCIEX X500R QTOF" des AusstellersSCIEX aus Darmstadt bietet Wissenschaftlern nun einen schnellen,verlässlichen und leicht zu bedienenden Zugang zur HRMS (HighResolution Mass Spectrometry) für die Detektion zahlreicher bekannterund unbekannter Wasserverunreinigungen auf Spurenniveau.Über WASSER BERLIN INTERNATIONALWasser Berlin International ist die spezialisierte undinternationale Marketingplattform zum Thema Wasser in Deutschland.Fachbesucher finden hier Produkte, Dienstleistungen und Lösungen ausallen Bereichen der Wasserwirtschaft. Der Kongress Wasser BerlinInternational ist in Form eines geschlossenen Hallenforums in dieFachmesse integriert. Wasser Berlin International belegte 2015 36.000Quadratmeter Ausstellungsfläche. 557 Aussteller aus 26 Ländernpräsentierten sich in Berlin. 22.686 Fachbesucher aus 104 Ländernnahmen an Wasser Berlin International 2015 teil.Pressekontakt:Daniela GäbelPR ManagerMesse Berlin GmbHMessedamm 2214055 Berlingaebel@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell