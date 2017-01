WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017: BLUE PLANET Berlin Water Dialogues - Waste Water - The Untapped Resource

Berlin (ots) -- Keynotes von Staatssekretär Adler vom BMUB und Prof. Uhlenbrookvom World Water Assessment Programme der UNESCO -Wasser ist nicht nur ein ökologischer, sondern auch einwirtschaftlicher und, vor allem international, zunehmend auch einpolitischer Faktor. Die BLUE PLANET Berlin Water Dialogues werden imRahmen der kommenden WASSER BERLIN INTERNATIONAL das ThemaRessourceneffizienz rund ums Abwasser in den Mittelpunkt rücken. DieVeranstaltung, die - angelehnt an das Motto des Weltwassertages 2017- den Titel "Waste Water - The Untapped Resource" (Abwasser - dieungenutzte Ressource) trägt, findet am Donnerstag, dem 30. März, von9.30 bis 14 Uhr im Expertenforum in Halle 4.2 statt.Träger des von German Water Partnership durchgeführten Events sinddas Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau undReaktorsicherheit (BMUB), die Berliner Senatsverwaltung fürWirtschaft, Energie und Betriebe und die Messe Berlin.Abwasser als Ressource nutzenNachhaltiges Wirtschaften ist eine der Schlüsselaufgaben des 21.Jahrhunderts. Der Paradigmenwechsel bei der Bewirtschaftung vonAbfällen als potentielle Ressourcenträger hat längst auch imWassersektor stattgefunden. Abwässer aus Industrie und Haushaltenbesitzen ein großes Potential, unter anderem zur Nährstoff- undEnergierückgewinnung.In seiner Keynote wird Gunther Adler, Staatssekretär imBundesumweltministerium, die aktuellen Entwicklungen undHerausforderungen dieses wichtigen Themas erläutern und auch auf dienotwendigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreicheAbwasserverwendung eingehen.Im Anschluss wird Prof. Dr. Stefan Uhlenbrook vom World WaterAssessment Programme der UNESCO, den World Water Development Report2017 vorstellen, der sich mit diesem Thema befasst, und mit denTeilnehmern der folgenden Expertenrunde diskutieren. Imanschließenden Block stellen Vertreter aus Unternehmen undForschungseinrichtungen Erfahrungen aus der Praxis und aktuelletechnologische Entwicklungen vor.Donnerstag, 30. März 2017, 09.30 - 14.00 Uhr09.30 - 09.40 Uhr: BegrüßungStaatssekretär Christian Rickerts, Senatsverwaltung für Wirtschaft,Energie und Betriebe, Berlin09.40 - 10.00 Uhr: Ressourceneffizienz im Wassermanagement - einBeitrag zur Umsetzung der NachhaltigkeitszieleGunther Adler, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt,Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)10.00 - 10.20 Uhr: Waste Water - the Untapped Resource: the WorldWater Development Report 2017Prof. Dr. Stefan Uhlenbrook, World Water Assessment Programme, UNESCO10.20 - 11.30 Uhr: Waste Water - the Untapped Resource - Potenziale,Erfolgsbedingungen und Grenzen der Nutzung von Abwasser als RessourceDiskussionsrunde mit ausgewählten Experten12.00 - 13.30 Uhr: Waste Water - the Untapped Resource:Anwendungsbeispiele und InnovationenKurzpräsentationen von Unternehmen und Forschungseinrichtungen undDiskussion13.30 - 13.50 Uhr: Abschlussvortrag13.50 - 14.00 Uhr: Zusammenfassung und ErgebnisseÜber WASSER BERLIN INTERNATIONALWasser Berlin International ist die spezialisierte undinternationale Marketingplattform zum Thema Wasser in Deutschland.Fachbesucher finden hier Produkte, Dienstleistungen und Lösungen ausallen Bereichen der Wasserwirtschaft. Der Kongress Wasser BerlinInternational ist in Form eines geschlossenen Hallenforums in dieFachmesse integriert. Wasser Berlin International belegte 2015 36.000Quadratmeter Ausstellungsfläche. 557 Aussteller aus 26 Ländernpräsentierten sich in Berlin, davon 118 Aussteller aus dem Ausland.22.686 Fachbesucher aus 104 Ländern nahmen an Wasser BerlinInternational 2015 teil. Die nächste Veranstaltung findet vom 28. bis31. März 2017 statt.Pressekontakt:Daniela GäbelPR ManagerMesse Berlin GmbHMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038 2351gaebel@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell