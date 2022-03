Osaka, Japan, 9. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die Online-Plattform für Geschäftsverhandlungen „WASHOKU GO" wurde von einer Gruppe speziell ausgewählter Unternehmen ins Leben gerufen, die traditionelle japanische Spezialitäten in Osaka in Westjapan herstellen. Die Plattform ist für ausländische Fachleute und Käufer konzipiert und sollte ihnen in der weltweiten Coronavirus-Krise helfen.URL: https://www.washokugo.jp/ÜberblickDie Plattform richtet sich an Fachleute/Einkäufer auf der ganzen Welt, die sich für die japanische Küche interessieren, und wurde von WADAMAN und vier anderen herausragenden Lebensmittelunternehmen (Akanemaru, Oguraya, Osaka GYOKUROEN und Ujien), die Japan repräsentieren, ins Leben gerufen. Sie ermöglicht Verhandlungen per Live-Chat, kann Kostproben liefern und gibt den Besuchern die Möglichkeit, trotz der COVID-19-Pandemie auf einfache Weise die japanische Küche und Kultur kennenzulernen. Die Gründungsmitglieder wollen insgesamt 100 japanische Lebensmittelhersteller an dem Projekt beteiligen.Hintergrund von WASHOKU GOWADAMAN, ein Sesamhersteller mit 139-jähriger Geschichte in Osaka, ist ein Pionier im japanischen Lebensmittelexportgeschäft, der 2020 den Export Excellence Award des japanischen Ministeriums für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei gewonnen hat. Er hat sich für das Projekt mit vier anderen altehrwürdigen Lebensmittelherstellern aus Osaka (Akanemaru, Oguraya, Osaka GYOKUROEN und Ujien) zusammengetan, um die Lebensmittelexporte zu fördern. Die Coronavirus-Katastrophe hat die Verhandlungs- und Verkaufsmöglichkeiten im Ausland beinahe auf Null reduziert. Um diese Blockade zu durchbrechen, hat die Gruppe beschlossen, eine eigene Plattform ins Leben zu rufen, um Kontakt mit potenziellen Kunden in Übersee aufzunehmen.Im Folgenden werden Produkte und Kurzprofile der fünf Gründungsunternehmen des WASHOKU GO-Projekts vorgestellt.Produkte: https://kyodonewsprwire.jp/release/202201136015?p=images-WADAMAN Co., Ltd.:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106450/202201136015/_prw_PI1fl_A5gJF3Mg.jpgEin 1883 gegründeter Sesamhersteller. Herstellung von Sesamsamen mit starkem Aroma mit fortschrittlicher Rösttechnik. Bio-Zertifizierung (*1) und Halal-Zertifizierung (*2).(*1) WADAMAN erhielt 2002 ein Zertifikat für die Verarbeitung von Bio-Lebensmitteln und erfüllt seitdem die Anforderungen der japanischen Agrarstandards (JAS).(*2) Das Zertifikat zur Halal-Authentifizierung wurde 2018 ausgestellt und 2021 von der Nippon Asia Halal Association erneuert.-Oguraya Co., Ltd.:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106450/202201136015/_prw_PI3fl_QBDPtPGM.jpgGegründet im Jahr 1848. Spezialität: „Kombu" (essbarer Seetang). Verkauf von natürlichem Seetang für „Dashi" (Suppenbrühe), gesalzenem Seetang, Tangle-Flakes aus Seetang, zerkleinertem Seetang, „Battera"-Seetang usw. Natürlicher Seetang für Dashi, streng ausgesucht. Export vieler Produkte nach Asien und in die EU.-Osaka GYOKUROEN Co., Ltd.:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106450/202201136015/_prw_PI5fl_OP7t16P1.jpgBegann 1918 mit dem Verkauf von „Kombucha" (Seetang-Tee). Originalhersteller von Instant-„Kombucha"-Getränken. Export einer großen Anzahl von Grüntee-Produkten (gesüßt).-Ujien Co., Ltd.:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106450/202201136015/_prw_PI7fl_458za7V6.pngSeit seiner Gründung in Yamashiro, Kyoto, baut das Unternehmen Wissen und Erfahrungen auf und hat „ein ehrgeiziges Engagement für Tee" entwickelt. Ein Teegeschäft in Osakas Geschäftsviertel Shinsaibashi, das sich bei Menschen aus aller Welt großer Beliebtheit erfreut.-Akanemaru Co., Ltd.:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106450/202201136015/_prw_PI9fl_KfPu59W9.jpg1940 gegründeter Hersteller von „An" (süße Bohnenpaste) und der Süßspeise „Dorayaki". Export an Mondkuchen-Hersteller im Großraum China wie Hongkong und Singapur sowie an Süßwarenhersteller in der EU.Bei Anfragen gehen Sie bitte auf: https://www.washokugo.jp/Pressekontakt:(Hr.) Takehiro Wada,Geschäftsführer,WADAMAN Co.,Ltd.,Tel.: +81-6-6364-4387,E-Mail: takehiro@wadaman.co.jpOriginal-Content von: WASHOKU GO Office, übermittelt durch news aktuell