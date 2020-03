WARC Creative 100: Publicis Italia gehört zu den zehn weltweit meistausgezeichneten Kreativagenturen

Mailand (ots/PRNewswire) - Im Jahr 2020 belegt Publicis Italia weltweit den 7.und in Europa den 3. PlatzDie Ausgabe 2020 des WARC Creative 100 (ehemals Gunn Report) bezeichnet als daseinflussreichste Ranking, das den globalen Index der kreativen Exzellenz in derWerbung auswertet, Publicis Italia als eine der zehn besten Agenturen der Welt.Dank ihres Erfolgs bei den wichtigsten internationalen Auszeichnungen hat sichdie von Bruno Bertelli und Cristiana Bocassini geführte Agentur gegenüber demVorjahr um vier Plätze verbessert und belegt nun den 7. Platz im weltweitenVergleich und den 3. Platz in Europa. Im gleichen Bericht wird das Netzwerk vonPublicis Worldwide mit Bertelli als Global Chief Creative Director auf Platz 9der Rangliste der Top-Agenturnetzwerke gewählt.WARC Creative 100 ist eine Rangliste, die die am meisten internationalausgezeichneten Kampagnen und Kreativagenturen definiert und eine Punktzahl aufder Grundlage ihrer Anerkennungen bei den wichtigsten Auszeichnungen weltweitvergibt.Zu den preisgekrönten Kampagnen von Publicis Italia, die zu dieser Platzierunggeführt haben, gehören Diesel "Hate Couture" und "Be a Follower" sowie LeroyMerlin "Lessons for Good".Aufgrund seiner starken Positionierung erreichte Diesel den 9. Platz unter denweltweiten 100 Top-Marken."Wir sind sehr stolz auf diese großartige Anerkennung. Unter den Top 10 zu sein,zeugt von der kreativen Leistungsfähigkeit, die wir im vergangenen Jahr dank desEngagements unserer Mitarbeiter und des Vertrauens, das unsere Kunden unstäglich entgegenbringen, erreicht haben. Wir sind in einem Jahr um vier Plätzegestiegen, und ich bin zuversichtlich, dass wir dank unseres hervorragendenTalents und unserer mutigen Kunden noch mehr erreichen können", sagte BrunoBertelli (CCO Publicis Worldwide).Pressekontakt:julie.foulet@conseil.publicis.frWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142038/4538333OTS: Publicis ItalyOriginal-Content von: Publicis Italy, übermittelt durch news aktuell