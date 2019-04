WALLIX stärkt den Channel: Doris Fiala wird neue Channel Managerin DACH

München (ots) - Die WALLIX Group, europäischer Spezialist für dieVerwaltung von privilegierten Zugängen, baut seine Präsenz in DACHweiter aus und begrüßt mit Doris Fiala die neue Channel ManagerinDACH. Damit hat WALLIX zum ersten Mal einen dezidierten ChannelManager für den Vertriebskanal im deutschsprachigem Raum.Frau Fiala kommt vom Technologiepartner LogPoint und kennt sich inder Channel-Landschaft bestens aus. Die ehemalige Key AccountManagerin von Arrow ECS AG wird sich um den weiteren Aufbau undAusbau der Vertriebspartner kümmern. Die gebürtige Münchnerin bringt20 Jahre IT-Security-Erfahrung mit und ist ab sofort für dieBetreuung der WALLIX Partner in der DACH Region verantwortlich. Sieberichtet an Area Sales Director DACH & Eastern Europe Stefan Rabben,der Sie zu WALLIX geholt hat."PAM ist defintiv ein Wachstumsmarkt und WALLIX ist der führendeeuropäische Anbieter. Durch unser neues Partner Programm und ManagedService Provider Angebot haben wir eine hervoragende Basis für unsereVertriebspartner und sind auch in den vertikalen Bereichen sehr gutaufgestellt," sagt Doris Fiala, Channel Managerin DACH. "Zudem stimmtes auf persönlicher Ebene, Stefan Rabben und ich haben bereits beiRSA Security und Quest Software erfolgreich zusammengearbeitet. Jetztfreue ich mich, dass wir mit WALLIX eine Lösung für einen extremschnell wachsenden Markt anbieten können. Vor allem im deutschenMittelstand besteht noch großes Wachstumspotenzial. Zudem eignet sichWALLIX optimal für den Einsatz aus der Cloud oder hybrideInfrastrukturen."Pressekontakt:Kafka KommunikationFerdinand KunzDaniela MärklTel. +49 (0) 89 74747058-0wallix@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Wallix, übermittelt durch news aktuell