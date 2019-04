WALLIX präsentiert neues Channel-Programm und stellt internationale Expansionsstrategie vor

Paris (ots) - WALLIX (Euronext - ALLIX), der europäische Expertefür die Verwaltung privilegierter Konten (PAM) baut seinPartnerprogramm für Vertriebspartner und Distributoren aus. Für dieUmsetzung dieses Plans ernennt WALLIX Xavier Lefaucheux zum neuen VPGlobal Channel. Gemeinsam mit seinem zehnköpfigen Team wird er dieKoordination, Ausführung und Betreuung des Channel-Programmsumsetzen.Xavier Lefaucheux, VP Global Channel, erklärt: "Mit einemjährlichen Zuwachs von 20 Prozent stellt der globale Markt von PAMfür unsere Partner eine ausgezeichnete Wachstumsmöglichkeit dar. Umsie in unseren Kernregionen (Frankreich, DACH/CEE, MEA, BENELUX,UK-Nordic und Nordamerika) zu unterstützen, haben wir unser Programmfür Distributoren, Vertriebspartner und Managed Service Providererweitert, um ihnen entsprechend ihres Partnerlevels mehr Support zubieten.""Die digitale Transformation revolutioniert viele Branchen. Damitstehen unsere Kunden und Partner vor immer neuen Herausforderungen.Der Markt befindet sich in einem ständigen Wandel: Bedürfnisse,Angebot und Nachfrage verändern sich. Insbesondere die im Jahr 2018festgelegten Vorschriften, wie die DSGVO oder NIS, stellen Kunden undPartner vor neue Tatsachen, auf die sie reagieren müssen. UnserProgramm soll ihnen die Flexibilität und Unterstützung geben, die siebenötigen, um diese Anforderungen zu erfüllen und gemeinsam neueMärkte zu erschließen", fügt Edwige Brossard, WALLIX MarketingDirector, hinzu.Innerhalb des neuen Partnerprogramms sind bereits erste Maßnahmenumgesetzt worden, die dabei helfen, neue Geschäftsmöglichkeiten zugenerieren und tiefe Expertise für die "WALLIX Bastion" Lösungendurch umfangreiche Dokumentationen (unter anderem Videos, WhitePaper, E-Books und Case Studies) aufzubauen. Des Weiteren gibt es einumfassendes Angebot an Schulungen und Zertifizierungen innerhalb derWALLIX Academy. Es besteht außerdem die Möglichkeit,Marketingaktionen in Kooperation mit WALLIX zu organisieren.Pressekontakt:Ferdinand KunzDaniela MärklKafka Kommunikation GmbH & Co KGTel: +49 (0) 89 74747058-580wallix@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Wallix, übermittelt durch news aktuell