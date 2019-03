Finanztrends Video zu



mehr >

Paris (ots) - WALLIX (Euronext - ALLIX), der europäische Expertefür die Verwaltung privilegierter Konten, gibt heute seineDesignierung als "Produkt Leader" im jährlichen Leadership Compass2019-Bericht der KuppingerCole Analysts bekannt. Im zweiten Jahr inFolge wird WALLIX als führender Akteur in PAM auf dem Weltmarktanerkannt, und als der europäische Herausforderer unter denderzeitigen amerikanischen "Marktführern". Dieser neue Berichtunterstützt und bestätigt die von WALLIX in ihrem "Ambition 21"-Planbekannt gegebene Entwicklungsstrategie, sich als europäischer Führerim Cybersecurity-Markt zu etablieren.Dem Bericht zufolge "hat PAM sich zu einer der bedeutendsten IAM-Technologien mit unmittelbarer Relevanz für und Einfluss auf dasAnmol Singh, Lead Analyst bei KuppingerCole und ein Experte für dasPrivileged Access Management, findet, dass "WALLIX in den letztenJahren durch die Umsetzung einer übersichtlichen innovativenProdukt-Roadmap erhebliche Fortschritte gemacht hat". Unternehmen mithohem SAPM- und AAPM -Bedarf und hohen Anforderungen anVerschlüsselung und PSM sollten WALLIX Bastion auf ihre Auswahllistesetzen"."Mit unserer kontinuierlichen Innovationsfähigkeit sind wir stolzauf unsere zweite Nominierung als einer der Produkt Leader durchKuppingerCole Analysts", sagt Jean-Noël De Galzain, CEO bei WALLIX."Für europäische Unternehmen wie uns zeigt dieser Bericht dieBedeutsamkeit einer Lösung, die die funktionellen Bedürfnisse desMarktes erfüllt, einfach aufgebaut und leicht umzusetzen ist und dieCompliance für Unternehmen in stark regulierten Branchen effizientgewährleistet. Dies war für uns immer der Antrieb bei der Entwicklungunserer Lösungen und es verhilft uns heute dazu, von unseren Kundenausgewählt zu werden und sie bei der digitalen Transformationunterstützen zu dürfen".Pressekontakt:Kafka KommunikationFerdinand KunzDaniela MärklTel. +49 (0) 89 74747058-0fkunz@kafka-kommunikation.dedmaerkl@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Wallix, übermittelt durch news aktuell