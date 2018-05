Die WALLIX-Group lanciert eine Kapitalerhöhung im Umfang von maximal 32 Millionen Euro

München (ots) - Die WALLIX Group (ALLIX: FR0010131409 - EuronextGrowth), Anbieterin von Cybersicherheitssoftware und europäischeSpezialistin für die Verwaltung und den Schutz von privilegiertenZugängen, gibt heute die Durchführung einer Kapitalerhöhung (unterAusschluss des bevorzugten Zeichnungsrechts und unter Anwendung einerunwiderruflichen Prioritätsfrist nur für die bestehenden Aktionäre("Angebot") im Umfang von zunächst maximal 32 Mio. EUR bekannt.Ziel der Kapitalerhöhung ist es, die WALLIX Group mit dennotwendigen Mitteln für ihre weitere Entwicklung auszustatten undinsbesondere:Den neuen Plan für organisches Wachstum 2018 - 2021 im Umfang vonrund einem Drittel des Nettoertrags aus der Emission, das für dieVerstärkung der Außendienst- und Marketingteams und für Ressourcenzum Aufbau eines Händlernetzes sowie für die Entwicklung ihresPartner- und Strategic-Alliances-Netzwerks bestimmt ist, sowieAkquisitionen im Umfang von rund zwei Drittel des Nettoertrags ausder Emission zu finanzieren.Jean-Noël de Galzain, Vorstandvorsitzender der WALLIX GROUP,erklärt hierzu: "Die Kapitalerhöhung wird uns die Mittel zurVerfügung stellen, um unseren neuen strategischen Entwicklungsplan"Ziel 2021" für den Zeitraum 2018 - 2021 erfolgreich umsetzen zukönnen. Indem wir unser solides organisches Wachstum mit unsererFähigkeit zur Nutzung externer Wachstumschancen verbinden, wollen wirein international führendes, profitables Unternehmen in den BereichenPAM (Privileged Access Management) und cloudbasierteCybersicherheitsdienste schaffen."Über WALLIX-GroupAls Anbieter von Softwarelösungen im Bereich Cyber-Sicherheit istWALLIX-Group der europäische Experte in puncto Verwaltungprivilegierter Konten.WALLIX unterstützt täglich mehr als 400 Unternehmen undOrganisationen bei der Verwaltung von Zugriffen auf mehr als 100 000Geräte und Anwendungen. Seine Lösungen werden über ein Netzwerk vonmehr als 90 ausgebildeten und zertifizierten Systemintegratoren undFachhändlern vertrieben.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & CO KGUrsula KafkaPhilipp Plum+49 (0) 89 74 74 70 58 0ukafka@kafka-kommunikation.depplum@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Wallix, übermittelt durch news aktuell