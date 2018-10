WALLIX GROUP - Ergebnisse H1 2018 und Umsetzung des Strategieplans 2021

München (ots) - Die WALLIX GROUP, Anbieterin von Cybersicherheits-und Access-Governance-Lösungen für IT-Systeme gibt ihre H1-Ergebnissefür 2018 bekannt.Mit 96 Neukunden war das erste Halbjahr 2018 von vielenNeugeschäften geprägt. Dies verheißt Gutes für das künftige Wachstum.Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent (auf5.425.000 Euro). Das Wachstum ist vor auf das internationalenGeschäft (+64 Prozent) zurückzuführen, das in H1 ein Drittel desUmsatzes ausgemacht hat. Im Software-Geschäft (97 Prozent desUmsatzes) erhöhten sich die Erlöse im ersten Halbjahr um 54 Prozent,was auf ein starkes Folgegeschäft und künftige wiederkehrendeUmsatzquellen schließen lässt.Im Einklang mit dem operativen Plan, der im vergangenen Märzvorgelegt wurde, hat die Gruppe ihre Belegschaft verstärkt: sowohlauf der Führungsebene als auch bei den Vertriebsteams. Gleichzeitighat WALLIX seine Marketingaktivitäten intensiviert: Die Gruppe plant,in den letzten vier Monaten des Jahres an 17 Messen teilzunehmen.STARKER ANSTIEG LIQUIDER MITTELIn nur sechs Monaten erhöhte sich der Brutto-Cashflow der Gruppeum das 5,6-fache auf 39,5 Mio. Euro. Zurückzuführen ist diesinsbesondere auf den Nettoerlös von 34,3 Mio. Euro aus derAktienemission im Mai 2018 sowie die strenge Kontrolle über denCashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Free Cash Flow -1,7 Mio.Euro).Zum 30. Juni beliefen sich die liquiden Mittel abzüglich desaufgenommenen Kapitals auf 37,7 Mio. Euro, das Eigenkapital auf 40,5Mio. Euro.ENTWICKLUNGSPLAN 2021 WIRD BESCHLEUNIGT VORANGETRIEBENIn der zweiten Jahreshälfte 2018 will sich die Gruppe auf dieUmsetzung des strategischen Plans konzentrieren. Sie bekräftigt ihrZiel, bis 2021 ein profitables mittelständischesCybersicherheitsunternehmen mit 250 Mitarbeitern und einem Umsatz vonmehr als 50 Mio. Euro zu werden."Das Jahr 2018 hat uns die Möglichkeit eröffnet, den Grundsteinfür unseren Entwicklungsplan 2021 zu legen und nach und nach alleWachstumstreiber zu nutzen, um unser Angebot zu verbessern, Allianzenzu schmieden und international zu expandieren. Auf diese Weise werdenwir unsere finanziellen Ziele erreichen und im weiteren Verlauf inder Lage sein, uns erfolgreich als europäischer Marktführer fürCybersicherheit zu etablieren", so Jean-Noël de Galzain, CEO derWALLIX Group.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co KGDaniela Märkldmaerkl@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Wallix, übermittelt durch news aktuell