WALDEN erscheint ab sofort viermal jährlich und ist im Abo erhältlich (FOTO)

Hamburg (ots) -Abenteuer vor der Haustür in doppelter Frequenz: WALDEN, dasOutdoor-Magazin von GEO, erscheint ab sofort viermal statt wie bisherzweimal im Jahr. Zudem ist der Titel im Abonnement erhältlich. Dieaktuelle Ausgabe erscheint heute und widmet sich dem Thema "Einfachraus - mit Bulli, Bike und Rucksack durchs Land".Redaktionsleiter Markus Wolff und Harald Willenbrock: "Wir habeneine treue Fangemeinde und freuen uns, diese ab sofort häufiger mitAnregungen zum Draußen-Unterwegssein zu versorgen. Unsere Leserschätzen es, dass wir zu Aktionen inspirieren, die jeder nachmachenkann, ohne Profi zu sein. Wer WALDEN einmal für sich entdeckt hat,der liebt es. Und nicht nur Männer, sondern auch viele Frauen lesenWALDEN."Gerd Brüne, Publisher WISSEN bei Gruner + Jahr: "DieFrequenzerhöhung von zweimal auf viermal jährlich zeigt, dass wirfest auf WALDEN setzen. Und viele Hundert abgeschlossene Abonnementsbereits Monate vor Erscheinen der Erstausgabe 2017 belegen, dass dieLeser dies ebenfalls für eine gute Idee halten. Im Anzeigenmarktstartet WALDEN erfolgreich ins Jahr 2017, die erste Ausgabe hat mehrAnzeigenumsatz erzielt als die beiden Ausgaben des Vorjahreszusammen. Die Werbekunden honorieren die jetzt gesicherte Planbarkeitder Erscheinungstermine und schätzen WALDEN als innovatives Heft miteiner ganz besonderen Zielgruppe."Das aktuelle Heft bietet Inspirationen für Abenteuer unterwegs.Ein großes Camper-Dossier gibt Tipps für die Wahl des passendenFahrzeugs und zeigt, mit welchen Tricks ein Kleinwagen in einWohnmobil verwandelt werden kann. Eine Reportage führt dieWALDEN-Macher zu Pferd durch den Bayerischen Wald. Und die neueRubrik "Lagerfeuer-Rezepte" bietet künftig regelmäßig Kulinarischeszum Nachkochen.Ab sofort ist WALDEN 1/2017 mit dem Titelthema "Einfach raus - mitBulli, Bike und Rucksack durchs Land" für 7,50 Euro im Handelerhältlich. Die nächste Ausgabe zum Thema "Unterwegs am und imWasser" erscheint am 5. Mai 2017.