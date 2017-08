Das WAHL-NAVI - Sender der Mediengruppe RTL Deutschland bieten eigene Alternative zum Wahl-O-Mat an

Köln (ots) - Gut vier Wochen vor der Bundestagswahl bieten mit RTLAktuell, n-tv und den RTL II News die drei großen Nachrichtenangeboteder Mediengruppe RTL Deutschland mit dem sogenannten Wahl-Navi einenneuen und eigenen Online-Fragebogen zur Wahl an. Über die Plattformwahlnavi.de können User ab sofort in einem personalisierten Test diepolitischen Positionen der jeweiligen Parteien mit den eigenenpolitischen Ansichten abgleichen. Welche Partei steht meinenBedürfnissen am nächsten? Wo stehe ich mit meinen Ansichten imParteien-Vergleich?Im Wahl-Navi sind dazu 30 Thesen und Fragen aufgeführt, diejeweils für ein großes Thema im Wahlkampf und für die Programmpunkteder Parteien stehen. Die Nutzer können ihnen bei der Bewertungzustimmen, sie ablehnen oder als irrelevant einstufen. Anders als zumBeispiel der Wahl-O-Mat fragt das Wahl-Navi aber auch nach derpersönlichen Meinung über die Kompetenz führender Politiker und ihrerParteien. Und es benutzt modernste Algorithmen, um die inhaltlicherNähe zwischen Usern und Parteien zu messen.Bei der abschließenden Bewertung des Testergebnisses kann der Usernicht nur sehen, welche Partei ihm mit seinen Antworten am nächstenkommt, sondern auch - grafisch sehr deutlich aufbereitet - wo genauer in der Parteienlandschaft steht.Michael Wulf, Geschäftsführer infoNetwork: "Mit dem Wahl-Navikönnen sich Nutzer über die wesentlichen Inhalte der Parteieninformieren und sehr genau herausfinden, welche Partei ihnen amehesten entspricht. Es ist leichter in der Anwendung, verständlicherin der Aufbereitung und präziser und besser im Ergebnis alsvergleichbare Angebote in Deutschland. Wir sind davon überzeugt,dass wir damit rechtzeitig vor der Bundestagswahl eine echteOrientierungshilfe anbieten, die gerade jüngeren Menschen und denvielen noch unentschlossenen Wählern die Teilnahme an der Wahlerleichtern kann."Unter dem Namen "Vote Compass" ist das Wahl-Navi seit Jahrenbereits in Kanada, Australien und Neuseeland erfolgreich - zuletztauch in Frankreich. Es wurde von kanadischen Politik- undDatenwissenschaftlern entwickelt, die sich für die Bundestagswahlakademische Unterstützung geholt haben. Prof. Thomas Gschwend von derUniversität Mannheim und Prof. Heike Klüver von derHumboldt-Universität Berlin haben den Fragenkatalog mitentwickelt unddie Gewichtung der Antworten im Wahl-Navi entscheidendmitbeeinflusst. Sie stehen nun auch während der operativen Phase desWahl-Navi als Berater zur Verfügung. Die Positionen der Parteienwurden einem doppelten Auswertungsprozess unterzogen. Das Team vonPolitikwissenschaftlern hat anhand von Parteiprogrammen undöffentlichen Äußerungen der Parteivertreter eingehend geprüft, wiejede der Parteien zu den Punkten im Fragenkatalog steht. Anschließendwurden die Parteien selbst gebeten, ihre Standpunkte darzustellen.Erst nach dem kritischen Abgleich beider Resultate konnte dasWahl-Navi online gehen. Das Wahl-Navi ist ganz gezielt auch auf dieSozialen Medien zugeschnitten. Die Ergebnisse können geteilt und soauch verglichen werden - ein neues und attraktives Mitmach-Angebotgerade für junge Menschen. Unabhängige Studien, wie z. B. von derCanadian Election Study (CES), haben gezeigt, dass das Wahl-Navi einepositive, statistisch bedeutsame Auswirkung auf die Wahlbeteiligunggerade von jungen Wählern in Kanada hatte.Das Wahl-Navi berücksichtigt die Parteien, die nach jetzigem Standeine realistische Chance haben, bei der Bundestagswahl am 24.September die 5-Prozent-Hürde zu überspringen: CDU/CSU, SPD, DieGrünen, FDP, Die Linke und AfD.Die Nutzer können auch freiwillig Angaben zur eigenen Personmachen. Diese Daten werden - streng anonymisiert - ausschließlich fürstatistische Studien genutzt.Zum Wahl-Navi: www.wahlnavi.deTwitter: @wahlnaviPressekontakt:Rückfragen: Matthias Bolhöfer, RTL Kommunikation, Tel.: 0221/45674227Alessia Maier, n-tv Kommunikation, Tel.: 0221/4567 4103Johanna Leinemann, RTL II Unternehmenskommunikation, Tel.: 089/641856903Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell