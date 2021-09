WAHL: Linke nach Bundestagswahl enttäuscht - 'Fehler gemacht'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke hat sich enttäuscht über den Ausgang der Bundestagswahl gezeigt.



"Das ist ein schwerer Schlag für uns", sagte die Parteivorsitzende Susanne Hennig-Wellsow am Sonntagabend. "Wir haben durchaus schwer verloren." Die Linke liegt nach den Prognosen von ARD und ZDF bei nur 5 Prozent und muss ein Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde befürchten. "Wir haben viele Fehler gemacht", gestand Hennig-Wellsow ein. Diese seien nicht erst im Wahlkampf passiert, sondern schon in den vergangenen Jahren./jr/DP/he