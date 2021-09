WAHL: Lindner bekräftigt Forderung nach Superabschreibung

BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat seine Forderung nach einer Superabschreibung für Investitionen in Anlagegüter bekräftigt.



Nötig seien Maßnahmen, mit denen sich Deutschland nach der Corona-Pandemie aus der Krise herausarbeiten könne, sagte Lindner, der Ambitionen auf das Amt des Bundesfinanzministers hat, am Montagabend in der ARD-Livesendung "Der Vierkampf nach dem TV-Triell". Es zeige sich, dass die USA und China mit kräftigerem Wachstum aus der Krise kämen. Zudem forderte Lindner eine schnelle Abschaffung des Solidaritätszuschlags: "Der Soli ist verfassungswidrig, muss also entfallen."/sk/DP/men