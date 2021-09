WAHL/Kühnert: SPD wird sich auch nach Wahl geschlossen zeigen

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD wird sich nach den Worten von Parteivize Kevin Kühnert auch nach der Wahl geschlossen präsentieren.



Teil des Abstimmungserfolgs der Sozialdemokraten sei auch gewesen, dass sich die SPD als geschlossene Partei gezeigt habe, "die viel Kraft darin investiert hat, als eine Einheit dazustehen", sagte Kühnert, der dem linken Parteiflügel angehört, am Sonntagabend in den ARD-"Tagesthemen". Auf die Frage, ob der Flügelstreit in der SPD jetzt wieder ausbrechen werde, antworte Kühnert mit "Nein."

Die SPD habe sich nicht nur als geschlossene Partei präsentiert, sondern sei es auch wirklich gewesen. Dies habe die Partei über ihr Programm und die Bewältigung von "zum Teil langjährigen inhaltlichen Konflikten" erreicht, sagte Kühnert mit Blick auf den Streit unter anderem über die Hartz-IV-Reformen. "Und dieses Versprechen und diese Einigkeit - das gilt, auch über den Wahltag hinaus." Wer geglaubt habe, die SPD zerlege sich nach dieser Wahl selbst, "der wird sich noch wundern in den nächsten Wochen, wie geschlossen diese Partei ist"./jed/jjk/sam/sl/cd/DP/zb