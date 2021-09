WAHL/Kreise: Merz Mitglied in Wahlkampfteam von Laschet

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz soll Mitglied im Wahlkampfteam von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) werden.



Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Parteikreisen. Laschet will an diesem Freitag ein sogenanntes "Zukunftsteam" vorstellen.

Laschet hatte am Dienstag beim Wirtschaftstag des Wirtschaftsrates der CDU gesagt, Merz sei das "wirtschafts- und finanzpolitische Gesicht", der auch die Bundespolitik prägen werde nach der Wahl. Merz war Laschet im Kampf um den Parteivorsitz unterlegen./hoe/DP/ngu