WAHL/Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock: Brauchen Aufbruch und Erneuerung

POTSDAM (dpa-AFX) - Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat an die Wähler appelliert, bei der Bundestagswahl mit ihrer Stimme einen echten Aufbruch zu wagen.



Es gehe um die Erneuerung des Landes, sagte Baerbock am Dienstagabend auf dem Potsdamer Bassinplatz bei einem Treffen mit Wählern. "Ich bin zutiefst davon überzeugt, unser Land kann soviel mehr", betonte sie.

Am Beispiel der Stadt Potsdam, die zu ihrem Wahlkreis gehört und in der sie mit ihrer Familie lebt, sagte sie, dass sich heute immer weniger Menschen die Mieten leisten könnten. "Das ist eine der großen sozialen Ungerechtigkeiten, nicht nur in Potsdam, sondern deutschlandweit", sagte die Grünen-Politikerin. Es werde zwar gebaut, aber kein bezahlbarer Wohnraum, keine Sozialwohnungen. Die Grünen setzten sich für eine echte Mietpreisbremse ein.

Zudem sollte jedes Kind das Recht auf gute Schulbildung haben, dafür sei die nächste Bundesregierung verantwortlich, so Baerbock. Wenn man wirklich etwas verändern wolle, müsse man Prioritäten setzen, vor allem bei der Finanzierung. "Menschen, die wahnsinnig viel verdienen, sehr vermögend sind, sollten in Zukunft einen kleinen Beitrag dafür leisten können, dass wir unsere Schulen überall stark machen", sagte sie unter starkem Beifall. Es müsse in Deutschland eine Vermögenssteuer wieder eingeführt werden, für starke Kitas und Schulen./gj/DP/stw