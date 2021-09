WAHL: FDP-Vize Vogel will sich nicht auf Koalitionsoption festlegen

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Vize Johannes Vogel will sich noch nicht auf eine mögliche Koalitionsoption festlegen.



"Wir werben nicht für Koalitionen, sondern wir werben für unsere Konzepte", sagte Vogel am Sonntagabend nach den ersten Hochrechnungen zur Bundestagswahl. Er freue sich, dass es die FDP erneut geschafft habe, "aus eigener Kraft" und "ohne taktische Wähler" zweistellig zu werden, sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende weiter. "Was die nächsten Tage bringen" würden, das müsse man dann sehen. Der klare Auftrag für die Liberalen sei, das Land voranzubringen "mit mehr marktwirtschaftlichen Überzeugungen, mit mehr Chancengerechtigkeit".

Als inhaltliche Schwerpunkte, auf die sich die FDP konzentrieren wolle, nannte Vogel eine stabile Rente, "Klimaschutz mit Marktwirtschaft" und Fortschritte bei der Digitalisierung. "Darum geht es uns, und daran messen wir auch Koalitionsfragen", sagte Vogel.