Minden (ots) -WAGO ist ein in dritter Generation geführtes Familienunternehmenund diesen Status nimmt der Anbieter von elektrischer Verbindungs-und Automatisierungstechnik wörtlich. "Die Vereinbarkeit von Berufund Familie ein zentraler Bestandteil unserer Personalarbeit", betontKathrin Pogrzeba, Geschäftsleitung Personal & Organisation, "deshalbwar es uns wichtig, unsere Aktivitäten auf diesem Gebiet extern aufdem Prüfstand zu stellen." Der TÜV Rheinland, der das Unternehmenbereits seit 2012 jährlich als "Ausgezeichneten Arbeitgeber"zertifiziert, führte deshalb in diesem Jahr ein noch umfangreicheresAudit durch. Neben den grundlegenden Aspekten: Prozesse imPersonalbereich, Ethik, Unternehmenskultur und Organisation wurdenbesonders die WAGO-Leistungen für ein familienfreundlichesArbeitsumfeld geprüft und mit dem Prüfsiegel und dem Zusatz"Elternfreundlich" ausgezeichnet.Gelobt wurde vor allem das umfangreiche "WAGO Family" Programm,dessen Bestandteile auch zielgruppenspezifisch kommuniziert werden."Unser Angebot beinhaltet verschiedene Bausteine, die nicht nurjungen Eltern Hilfestellung geben, sondern auch das Thema ,Pflege vonAngehörigen' berücksichtigen", erklärt Julia Bunte, die in derPersonalabteilung für "WAGO Family" verantwortlich ist. Ein wichtigerAspekt sei die qualifizierte Betreuung von noch nichtschulpflichtigen Kindern. Deshalb kooperiert WAGO an seinem MindenerStammsitz mit dem Kinderschutzbund und hat unter anderem mit ihm undweiteren Unternehmen die Kindertagesstätte "Löwenzahn" gegründet, dieein flexibles Betreuungskonzept für die Kinder der Mitarbeiterbietet. "Wir zahlen außerdem einen freiwilligenBetreuungskostenzuschuss für nicht schulpflichtige Kinder"; so JuliaBunte. Die Personalabteilung hält auch, wenn dies gewünscht wird, mitden Kolleginnen und Kollegen in Elternzeit Kontakt, informiert perNewsletter und bietet Weiterbildungsmaßnahmen an.Die Vereinbarkeit von Familie und einer beruflichen Karriere istgerade für Frauen ein wichtiges Thema. Das Frauen-Netzwerk women@wagobietet engagierten Kolleginnen deshalb weltweit die Möglichkeit, sich- nicht nur zu diesem Thema - auszutauschen und internationalabteilungs- und bereichsübergreifend zu vernetzen. Dieunternehmenseigene Betriebsarztpraxis, zahlreicheGesundheitsmaßnahmen und umfangreiche Verpflegungsangebote imBetriebsrestaurant runden das Angebot zur Work Life Balance ab, zudem nicht zuletzt die flexiblen Arbeitszeitregelungen einenentscheidenden Beitrag leisten - und damit zur Zufriedenheit derMitarbeiter, die sich auch in zahlreichen weiterenArbeitgeberauszeichnungen widerspiegelt. So kürte dasNachrichtenmagazin Focus WAGO bereits zum fünften Mal zu einem derbesten Arbeitgeber Deutschlands. Zudem wurde das Unternehmen imdritten Jahr in Folge vom Top Employers Institute als "Top EmployerIngenieure Deutschland 2016" zertifiziert. 2016 erhielt WAGO außerdemdas Siegel "Best Place to Learn" für seine hohe Ausbildungsqualität.Über WAGODie WAGO Kontakttechnik GmbH & Co KG ist ein in dritter Generationunabhängig am Markt operierendes Familienunternehmen mit Stammsitz inMinden/Westfalen und zählt zu den international richtungweisendenAnbietern elektrischer Verbindungs- und Automatisierungstechnik. ImBereich der Federklemmtechnik ist WAGO Weltmarktführer. WAGObeschäftigt weltweit mehr als 7.200 Mitarbeiter, davon rund 3.300 inDeutschland. Der Umsatz betrug zuletzt 720 Millionen Euro.