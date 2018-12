WAGO legt Grundstein für weiteres Wachstum (FOTO)

Minden (ots) -- Baubeginn für Automatenmontagewerk und Einzelteillager mit einemGesamtinvest von 50 Millionen Euro in Minden Päpinghausen- Flexible Nutzung des Neubaus sichert Wachstumsstrategie.- Weiterhin Investitionsschwerpunkt in Deutschland- Modernes intelligentes Energiemanagement"Ich freue mich, dass wir hier in Päpinghausen die Möglichkeithaben, an unserem Mindener Stammsitz weiter zu wachsen", mit diesenWorten hieß Sven Hohorst, Chief Executive Officer der WAGO-Gruppe,rund 80 Gäste zur offiziellen Grundsteinlegung des neuenAutomatenmontagewerks und Einzelteillagers willkommen. DasUnternehmen investiert 50 Millionen Euro, um weitere nachhaltigeWachstumskapazitäten zu sichern. Bei dem Neubau, der im Herbst 2019fertiggestellt sein soll, gehe es vor allem um Flexibilität beiProduktion und Logistik. Durch die Verlagerungen nach Päpinghausenkann auch der Bestand am Mindener Hauptsitz an der Hansastraßeeffizienter genutzt werden. WAGO hat sich am Hauptsitz in denvergangenen 15 Jahren flächenmäßig bereits mehr als verdoppelt."Stetig steigende Umsatzzahlen, stetig steigendeMitarbeiterzahlen, kontinuierlich hohe Investitionen - hier in derRegion ist WAGO eines der Topunternehmen. Sie, die Geschäftsleitung,haben seit Jahrzehnten immer wieder richtige und wichtigeEntscheidungen getroffen - für Ihr Unternehmen und für die Region.WAGO ist innovationsorientiert, hat mit Weitblick expandiert und istdabei seinen Wurzeln treu geblieben. Unternehmen wie WAGO tragen vieldazu bei, dass es bei uns im Kreisgebiet wirtschaftlich gut läuft.Vor allem auch, weil Sie sich deutlich zum Kreis Minden-Lübbeckebekennen. Das beweist schon allein die Erweiterung Ihres Unternehmenshier in Päpinghausen", betonte Landrat Dr. Ralf Niermann in seinerRede. "Die Stadt Minden freut sich sehr darüber, dass dasfamiliengeführte und international tätige Unternehmen WAGO weiter inseinen Stammsitz investiert und hier in Minden auch weiterZukunftschancen sieht. Hiermit wird ein weiterer Meilenstein in derweiteren Entwicklung des Unternehmens gelegt. Ich bin sehr froh, dassdiese weitere Expansion im Gewerbe- und Industriegebiet Päpinghausenumgesetzt wird. WAGO hat sich hier bereits 2014 eines der letztengroßen Grundstücke neben der Produktionsstätte im ehemaligenDrabert-Komplex gesichert. Von den Neubauten profitiert nicht nur dasUnternehmen WAGO, sondern auch die Stadt, das hiesige Handwerk - beieinem Investitionsvolumen von 50 Millionen Euro - und natürlich dieWirtschaft, weil mehr als 100 neue Arbeitsplätze geschaffen werden",ergänzte Bürgermeister Michael Jäcke anschließend.Effizientes Energiemanagement und Flexibilität prägen NeubauAuf 32.000 m² Gesamtfläche entsteht eineStahlbeton-Skelettkonstruktion - zum Teil auch zweigeschossig: "Sonutzen wir die zur Verfügung stehende Grundfläche zeitgemäßflächeneffizient optimal aus", erklärt Thomas Wotka, der als Leiterdes Facility-Managements für das Projekt verantwortlich ist. "Durchwenige Stützen innerhalb der Halle können wir außerdem flexiblere,schnellere und größere Montagesysteme konzeptionieren und neuenAutomatenkonzepten Rechnung tragen." Darüber hinaus lasse sich so dieinterne Logistik von Materialien und Waren im Automatenmontagebereichoptimieren. Möglich wird dies durch sogenannte Spannbetonbinder miteiner Länge von 48 m, die das Hallendach tragen. "Solche Größenkönnen nur wenige Unternehmen in Deutschland liefern", so Wotka.Mit Start des neuen Werks können hier Millionen von Klemmen proTag produziert werden. Der Neubau erfüllt nicht nur aktuelleAnforderungen, sondern ist auch für zukünftigeKapazitätsverschiebungen gerüstet. So wäre im Erdgeschoss auch eineErweiterung der anliegenden Stanzerei denkbar "dafür ist das Gebäudegerüstet", so Wotka. Energetisch werden bei dem Bau - wie auch schonam Stammsitz in Minden - ein Blockheizkraftwerk und eineAbsorptionskälteanlage im Einsatz sein, die für einenenergieeffizienten Betrieb sorgen. Die produzierte elektrischeEnergie wird für den Betrieb der Produktionsmaschinen und denweiteren Strombedarf direkt im Werk genutzt. Außerdem entsteht dabeiWärme, die in das WAGO-interne Heizungswärmenetz eingespeist werdenkann. Um diese auch im Sommer sinnvoll nutzen zu können, wird eineAbsorptionskältemaschine diese in Kälte umwandeln. Wie bei jedemNeubauprojekt des Unternehmens sind auch die eigenen Produkte zurGebäudeautomatisierung und zum Energiemanagement im Einsatz, die fürmehr Komfort bei gleichzeitiger Ressourcenschonung sorgen. Zu Beginnwerden rund 150 bis 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausProduktion und Verwaltung in den Neubau umziehen. Kühl- undHeizdecken sorgen für angenehmes Raumklima ohne Zugluft durchLüftungsanlagen.Optimierte Logistik und moderner VerwaltungstraktNeben der Automatenmontage wird in den Neubau ein automatischesEinzelteillager mit einer Gesamthöhe von 14 Metern einziehen. 200.000Lagerbehälter finden hier im Endausbau ihren Platz. Zusätzlich gibtes ein Schmalganglager mit geringem Flächenbedarf, das eine Kapazitätvon 12.000 Palettenstellplätzen bietet. "Mit diesem Neubau auf dergrünen Wiese sind neue Logistikkonzepte mit optimierten Warenströmenmöglich", erklärt Rainer Baade aus dem Logistikmanagement. ImVerwaltungsbereich werden etwa 40 Büroarbeitsplätze für den schon inPäpinghausen angesiedelten IT- und Logistikbereich einziehen. Darüberhinaus stehen neue Schulungs- und Informationsmöglichkeiten für dieMitarbeiter zur Verfügung. Besonderes Augenmerk wurde auf dieSozialräume gelegt; in der Cafeteria sorgt etwa ein Kicker fürAbwechslung in der Pause. Direkt hinter der modernen Glasfassade desEingangsbereichs liegt im 1. OG ein großer, modern gestalteterMultifunktionsraum, der "sowohl für Besprechungen als auch fürsportliche Aktivitäten in der aktiven Mittagspause, Rückengymnastikoder Yoga genutzt werden kann", so Wotka, damit werden wichtigeAspekte des WAGO-Gesundheitsmanagements umgesetzt, das gerade mit demrenommierten "Corporate Health Award" ausgezeichnet wurde. Außerdemwerde mehr Raum für die Ausbildung geschaffen. Aktuell beschäftigtdas Unternehmen rund 300 Azubis und Studierende in Minden - Tendenzsteigend."Wir planen langfristig und setzen weiter unserenInvestitionsschwerpunkt hier in Deutschland", betont Sven Hohorst,"wir sind sehr froh darüber, dass wir mit dem Gelände hier inPäpinghausen weitere Wachstumskapazitäten erschließen und das Projektmit zahlreichen lokalen Partnern umsetzen können. Das stärkt unsereheimische Wirtschaft." Bis zu 150 Handwerker sind bei dem Großprojektgleichzeitig vor Ort. Auch am Stammsitz wächst das Unternehmenweiter. Das älteste Verwaltungsgebäude an der Hansastraße wurdeumfassend saniert und erweitert und feierte Ende November Richtfest.Hier werden 120 Büroarbeitsplätze mit besonders flexiblenNutzungsmöglichkeiten entstehen.Über WAGODie WAGO-Gruppe zählt zu den international richtungweisendenAnbietern der Verbindungs- und Automatisierungstechnik sowie derInterface Electronic. Im Bereich der Federklemmtechnik ist dasfamiliengeführte Unternehmen Weltmarktführer. Seit seiner Gründung1951 ist WAGO stetig gewachsen und beschäftigt heute weltweit etwa8.000 Mitarbeiter, davon mehr als 3.500 in Deutschland am Stammsitzim ostwestfälischen Minden und im thüringischen Sondershausen. ImJahr 2017 betrug der Umsatz 862 Millionen Euro.Pressekontakt:WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KGTina NoltingCorporate MarketingCommunicationPhone: +49 571 887 - 77689Fax: +49 571 887 - 877689E-Mail: tina.nolting@wago.comHansastraße 2732423 MindenDeutschlandwww.wago.comOriginal-Content von: WAGO Gruppe, übermittelt durch news aktuell