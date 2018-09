"WACH": Kim Franks Debütfilm im ZDF, bei funk und auf YouTube (FOTO)

Mainz (ots) -Zwei Freundinnen wollen wach bleiben, so lang es geht - ohneDrogen. C. (Jana McKinnon) und Nike (Alli Neumann) sind 17 Jahre altund wollen raus. Raus aus der Enge der Vorstadt. Sie wollen sichspüren. Am Montag, 17. September 2018, 0.05 Uhr, ist derComing-of-Age-Film als Kleines Fernsehspiel im ZDF zu sehen. Bereitsab 20.00 Uhr ist er auf funk.net und über YouTube abrufbar. Kim Frankwar bei seinem Debütfilm als Regisseur, Drehbuchautor, Kameramann,Cutter und Produzent tätig.Die beiden Freundinnen C. und Nike wollen wach bleiben, so lang esgeht. Eine rauschhafte Reise durch 86 schlaflose Stunden beginnt, dieC. und Nike mit ihrer Kamera festhalten. Nikes Vater ist eigentlichnie zu Hause, und so ist die kleine Wohnung in einerSozialbausiedlung der perfekte Ort für ihr Experiment. Die beidenFreundinnen kaufen für mehrere Tage ein, kleben die Fenster ab undverstecken alle Uhren, um jedes Zeitgefühl zu verlieren. Doch alsNikes Vater überraschend auftaucht, zieht es die Mädchen raus insverregnete Ghetto. Die Kälte der Nacht treibt sie an düstere Orte derStadt. Eine fremde, abgründige Welt, in der sie nichts verlorenhaben. In einem dunklen Club lernen sie Jesco (Dennis Mojen) kennen.Er ist einige Jahre älter und hat ein Auto. Ein Roadtrip beginnt, derC. und Nike mit ihren Ängsten und Träumen konfrontiert, ihreFreundschaft auf eine harte Probe stellt, und an dessen Ende esschließlich um Leben und Tod geht.https://presseportal.zdf.de/pm/wachhttps://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttp://wach.filmhttps://instagram.com/wach.film/?hl=dehttp://presse.funk.nethttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner:funk-Presse-Team, Telefon: 0170 - 9177990, presse@funk.net;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wachPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell