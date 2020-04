Vype startet einwöchige virtuelle Musikreihe für den Kontakt mit Fans

London (ots/PRNewswire) - Acantha Lang, Lil Rice und Okiem bieten zusammen mit Vype intime Auftritte zur Unterhaltung von Musikliebhabern, die zu Hause bleibenIn Zeiten, in denen immer mehr Gigs abgesagt oder verschoben werden müssen, möchten Musiker dennoch mit ihren Fans in Verbindung bleiben. Vype, die E-Zigarettenmarke, die sich dafür engagiert, einzigartige Momente der Inspiration zu bieten, startet deshalb eine einwöchige Livemusik-Reihe bei Musikern zu Hause - Routes of Inspiration. Inside. (Wege der Inspiration. Zu Hause.)Jeder Auftritt beinhaltet intime Gespräche mit aufstrebenden Musikern darüber, wie sie während ihres Aufenthalts zu Hause Inspiration finden, sowie eine einzigartige Livemusik-Show. Mit Songs, die von Widerstandskraft und Hoffnung sprechen, soll diese kostenlose Musikreihe dazu anregen, kreative Wege zu finden, von zu Hause aus mit anderen in Kontakt zu treten und zu bleiben. Diese Reihe wird am Dienstag, Donnerstag und Freitag stattfinden und auf der Instagram-Seite Vype_worldwide gestreamt werden."Wir sind bestrebt, möglichst vielen unserer erwachsenen Verbrauchern in der ganzen Welt Inspiration zu verschaffen", so Elly Criticou, Vapour Category Director, British American Tobacco. "Wir freuen uns, weiterhin einzigartige Erfahrungen zu bieten, welche die Menschen dazu ermutigen, verschiedene Wege zu finden, in Kontakt zu bleiben."Die Musikreihe startet diese Woche am Dienstag, den 31. März um 17 Uhr GMT mit der in New Orleans geborenen Sängerin Acantha Lang, gefolgt von Komponist und Pianist Okiem am Donnerstag, den 2. April um 17 Uhr GMT. Sängerin Lil Rice wird die Woche am Freitag, den 3. April um 17 Uhr GMT abschließen. Die Auftritte werden eine Reihe von Musikgenres wie Blues und Soul, Filmmusik-Klassiker und Country Rock umfassen.Informationen zu British American Tobacco: Die British American Tobacco Group (BAT) ist einer der weltweit führenden, mehrere Kategorien umfassenden Produzenten für Konsumgüter, der Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt mit Tabak- und Nikotinprodukten versorgt. Sie beschäftigt über 55.000 Mitarbeiter, ist in über 55 Ländern marktführend und verfügt über 48 Fabriken. Ihr strategisches Portfolio besteht aus ihren globalen Zigarettenmarken und einer wachsenden Palette potenziell risikoreduzierter Produkte, die sowohl Dampfprodukte und Tabakerhitzer als auch traditionelle und moderne orale Produkte umfassen.Pressekontakt:Natasha Webster, 336-741-2134Video - https://mma.prnewswire.com/media/1139361/Vype_Virtual_Music_Series.mp4Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143065/4561958OTS: VypeOriginal-Content von: Vype, übermittelt durch news aktuell