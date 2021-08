Vuzix-Aktie: War es das jetzt mit dem Absturz?

Mit 32,43 USD wurde im April das diesjährige Kurshoch bei der Vuzix-Aktie gefunden. Von dort an ging es in der Spitze rund 65 % gen Süden. Die große Frage ist nun – war es das jetzt mit dem Absturz? Der Blick auf den Chart zeigt auf, dass auf logarithmischer Basis der Rückgang in einem völlig normalen Bereich stattgefunden hat.

