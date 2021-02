Vuzix Aktie: Besser denn je?

Letzten Donnerstag kaufte Cathie Wood von Ark Aktien von Palantir Technologies (NYSE:PLTR) und löste am Freitag eine große Rallye bei dem Titel aus. In der Montagssitzung geht es genauso weiter, da Wood ihren Anteil an Vuzix Corp (NASDAQ:VUZI) aufgestockt hat und die Aktie nun deutlich höher notiert.

Vuzix Corp ist ein Anbieter von Smart Glasses und Augmented Reality (AR)-Technologien und -Produkten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung