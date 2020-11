Vungle ernennt Jeremy Bondy zum CEO

San Francisco (ots/PRNewswire) - Ehemaliger CEO, Rick Tallman, bleibt als strategischer BeraterVungle (www.vungle.com (https://www.vungle.com/)), das führende Netzwerk für mobile Werbung und eine Plattform für In-App-Monetarisierung, hat heute die Ernennung von Jeremy Bondy zum CEO bekannt gegeben. Bondy, der zuvor als COO bei Vungle tätig war, folgt auf Rick Tallman, der Vungle zukünftig als Strategic Advisor zur Verfügung stehen wird.Tallman hatte seine Laufbahn im Jahr 2015 als COO begonnen und wurde 2017 zum CEO ernannt. Unter Tallmans Vision und Führung hat Vungle ein substanzielles Wachstum erlebt und sich als führender Akteur im Bereich des In-App-Mobil-Marketings positioniert. Er lenkte das Unternehmen erfolgreich durch die Übernahme durch Blackstone (https://vungle.com/news/blackstone-closes-acquisition-of-vungle-a-leading-mobile-performance-marketing-platform/) im Jahr 2019 sowie durch den kürzlichen Kauf des Vorreiterunternehmens für maschinengestützte Marketingoptimierung, AlgoLift (https://vungle.com/news/vungle-acquires-algolift-a-leading-marketing-intelligence-platform-for-mobile-advertising/).Bondy, der 2014 zu Vungle kam, hatte eine Reihe von leitenden Positionen im Vertrieb und im operativen Geschäft inne, zuletzt als COO. In den letzten Jahren war Bondy für den Aufbau und die Skalierung von Vungles globaler Handelsorganisation verantwortlich und es gelang ihm, erfahrene und eingespielte Teams in Berlin, London, Peking, Seoul, Singapur, Tokio, New York und Los Angeles aufzubauen."Seit vielen Jahren trägt Jeremy maßgeblich zum Erfolg von Vungle bei, und es ist mir eine Ehre, ihm die Zügel in die Hand zu geben", sagte Rick Tallman, scheidender CEO bei Vungle. "Seine führende Rolle bei der globalen Expansion des Unternehmens, und sein einmaliges Verständnis von Vungles Geschäft, Kunden, Menschen und Kultur, machen ihn zur idealen Person, um das Unternehmen einen Schritt weiter zu führen.""Ich fühle mich geehrt, die Rolle des CEO zu übernehmen. Vungle hat viele interessante Wachstumschancen, und ich freue mich darauf, unser erstklassiges Team bei der zukünftigen Entwicklung der branchenweit führenden Suite von Tools zu leiten, die Entwicklern von mobilen Anwendungen helfen, den Wert ihrer Unternehmen zu maximieren", sagte Jeremy Bondy, der neue CEO von Vungle. "Im Namen des gesamten Unternehmens möchte ich Rick meinen Dank aussprechen für seine unschätzbaren Beiträge zum Erfolg des Unternehmens und ihm auch persönlich dafür danken, dass er mich als Mentor auf diese Rolle vorbereitet hat. Ich freue mich darauf, weiterhin mit ihm als Partner zusammenzuarbeiten und wünsche ihm alles Gute."Informationen zu Vungle:Vungle bietet eine vertrauenswürdige Anleitung für Wachstum und Kundeneinbindung sowie für die Veränderung der Art und Weise, wie Nutzer mobile Apps entdecken und erleben. Entwickler von mobilen Anwendungen arbeiten mit Vungle zusammen, um mit ihren Apps über innovative In-App-Werbeangebote, die von fundierten Einblicken inspiriert und mit Kreativität gemacht sind, Geld zu verdienen. Die mithilfe von Daten optimierten Anzeigen von Vungle laufen auf über 1 Milliarde einzelnen Geräte und sorgen für eine besser Kundeneinbindung und mehr Umsätze für App-Anbieter und Werbende, die von unabhängigen Studios bis zu den ganz großen Marken, wie Rovio, Pandora und Microsoft reichen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco und hat weltweit Niederlassungen in New York, Los Angeles, London, Berlin, Peking, Tokio, Seoul, Singapur.Weitere Informationen erhalten Sie unter vungle.com (http://www.vungle.com/) und folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter @Vungle (https://twitter.com/vungle).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1172041/Vungle_Logo.jpgPressekontakt:Reka Agopcsa / Annabelle RedfernEleven Hundred Agencyvungle@elevenhundredagency.com+44 (0)20 7688 5202Original-Content von: Vungle, übermittelt durch news aktuell