Vulkanausbruch und Tsunami: Steigende Opferzahlen - Einsatzteam unterstützt medizinische Helfer von lokalem Partner / HUMEDICA SCHICKT HELFER NACH INDONESIEN

Kaufbeuren (ots) - Der Ausbruch des Vulkans Anak Krakatau sowieein resultierender Unterwassererdrutsch haben einen gewaltigenTsunami ausgelöst, der vor wenigen Stunden ohne Vorwarnung auf dieindonesische Küste traf. Die Zahl der Todesopfer steigt leideraktuell, unzählige Verletzte warten auf Hilfe, die großflächigenZerstörungen lassen Erinnerungen an den verheerenden Tsunami vom26.12.2004 aufkommen.Die Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica, seit Juni von der WHOals "Emergency Medical Team" zertifiziert, hat sich entschlossen, einHelferteam zur Unterstützung medizinischer Einsatzkräfte des lokalenPartners "Alpha Omega" nach Indonesien zu entsenden.Die Situation nach dem Tsunami ist weiterhin unübersichtlich, sehroffensichtlich aber ist längst, dass Tausende Menschen, die dieseKatastrophe unmittelbar miterlebten, dringend auf Hilfe angewiesensind. "Wir haben die Situation sehr genau im Blick, auch dank unsererPartner von der lokalen Hilfsorganisation 'Alpha Omega'", erklärthumedica-Geschäftsführer Wolfgang Groß. "Unser Team wird dieSoforthilfe der Kollegen am Ort mit unserer großen Expertiseunterstützen können, ähnlich wie bereits bei den vergangenen Erdbebenin diesem Jahr."Für humedica in den Einsatz gehen werden am morgigen Heiligabendder belgisch-indonesische Mediziner Dr. Alexander Jouwena (Heusden,Belgien), Dr. Hansi Sobez (Soyen) sowie der erfahrene Koordinator undOP-Pfleger Klaus Ruhrmann (Rheda-Wiedenbrück).humedica bittet die Bevölkerung um gezielte Unterstützung fürdiesen herausfordernden Einsatz über www.humedica.org/spende. WeitereInformationen bietet die Organisation über alle bekanntenAusspielkanäle.MEDIENINFO:Es besteht die Möglichkeit zu Interviews mit den Einsatzkräftenauf dem Weg zum Flughafen München sowie zu direkter Begnung amFlughafen. Zudem wird es zu einem späteren Zeitpunkt auch Footage ausdem Einsatzgebiet geben. Bei Interesse bitte Pressesprecher SteffenRichter über untenstehende Koordinaten kontaktieren.Medienkontakt:STEFFEN RICHTERPressesprecherSachgebietsleiter KommunikationF 08341 966 148 45C 0151 71 31 1988M s.richter@humedica.orgOriginal-Content von: humedica e.V., übermittelt durch news aktuell