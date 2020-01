Vulkanausbruch auf den Philippinen: SOS-Kinderdorf evakuiert (FOTO)

Manila/Lipa (ots) - Seit dem Wochenende speit der Vulkan Taal auf denPhilippinen Asche und Lava, Zehntausende sind vor dem Ausbruch bereits geflohen.Auch die Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer musste jetzt ihr Kinderdorf in derphilippinischen Stadt Lipa räumen. Jungen, Mädchen und SOS-Mütter wurden in denfrühen Morgenstunden evakuiert. Zuvor war Ascheregen auf das Kinderdorfniedergegangen, das etwa 30 Kilometer entfernt vom Vulkan Taal liegt."Wir haben Kinder und SOS-Mütter ins 60 Kilometer entfernte SOS-Kinderdorf inManila in Sicherheit gebracht, dort sind sie sicher", berichtet der Leiter desSOS-Kinderdorfs in Lipa, Johnald M. Lasin. Wann die Kinder zurückkehren könnten,sei noch ungewiss, "die Gefahr ist immer noch da, die Behörden warnen vor einemsehr explosiven, gefährlichen Ausbruch, der noch kommen könnte, möglicherweiseinnerhalb von Stunden oder Tagen", so Lasin weiter.SOS-Kinderdörfer Philippinen/LipaDie Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer ist seit 1967 auf den Philippinen tätig.Das erste Kinderdorf wurde in Lipa errichtet. Bis zu 120 Kinder ohne elterlicheFürsorge können in einer der zwölf SOS-Familien ein liebevolles Zuhause finden.Zahlreiche Kinder leben auf den Philippinen unter entsetzlichen Bedingungen. DieSOS-Kinderdörfer unterstützen notleidende Kinder und versuchen Familien vor derZerrüttung zu bewahren. Insgesamt gibt es auf den Philippinen achtSOS-Kinderdörfer.Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerStellvertretender PressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/1658/4491693OTS: SOS-Kinderdörfer weltweitOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell