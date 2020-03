Frankfurt/Hamburg/Mainz (ots) - Die VuMA Arbeitsgemeinschaft erweitert ihrSprecherteam: Alexander Bohn, Marktforscher bei RMS, stößt als stellvertretenderSprecher zum bestehenden Team aus VuMA-Sprecher Hans-Peter Gaßner (ARD-WerbungSALES & SERVICES) und stellvertretender Sprecherin Claudia Hess (ZDFWerbefernsehen) hinzu. "Die neue Besetzung des VuMA-Sprecherteams spiegeltunsere erfolgreiche gemeinsame Forschungstätigkeit im Rahmen der VuMAArbeitsgemeinschaft wider", sagt Hans-Peter Gaßner. "Die kooperative Führung derVuMA Touchpoints durch AS&S, RMS und ZDF Werbefernsehen setzen wir durch dieErweiterung des Sprecherteams nun auch formal um. Wir freuen uns, mit unserergebündelten marktforscherischen Erfahrung die künftigen Herausforderungen fürdie VuMA Touchpoints gemeinsam anzugehen."Sehr zufrieden zeigt sich Gaßner mit der starken Resonanz auf die nun zu Endegegangene VuMA-Tour. Diese führte die Akteure der Markt-Media-Studie unter demMotto "VuMA vor Ort" von November 2019 bis Februar 2020 zu rund 250 aktivenNutzern bei Agenturen und Werbungtreibenden. Auf besonderes Interesse stießdabei die Integration der Konsumdaten aus der VuMA Touchpoints in dasAGF-Fernsehpanel. Sie ermöglicht es, Produkte und TV-Formate passgenau zukombinieren, da Planer mithilfe der Konsummerkmale der VuMA Touchpoints in denAGF-Auswertungssystemen für jede Zielgruppe zuverlässig das optimale TV-Umfeldfinden können. Dies ist - für berechtigte Nutzer - ab sofort auch mit denaktuellsten Daten der VuMA Touchpoints 2020 möglich. Darüber hinaus stehen dieKonsumdaten unter dem kostenlosen Online-Tool VuMA Touchpoints Monitor(touchpoints.vuma.de) für Analysen zur Verfügung.Über VuMA Touchpoints:Die VuMA Touchpoints ist die wichtigste Markt-Media-Studie für dieelektronischen Medien. Sie kombiniert Nutzungsdaten von Fernsehen, Radio/Audiound Online sowie anderer relevanter Medien mit detailliertenKonsuminformationen. Als einzige Studie ihrer Art bietet sie Informationen zuKonsum in Verbindung mit Mediennutzung und Aktivitäten im Tagesverlauf.Werbungtreibenden und Agenturen steht damit in allen Phasen der Planung einnützliches Tool zur Verfügung. Von der Marktanalyse über die Entwicklung derMediastrategie bis zur Feinplanung - die VuMA liefert Zahlen und Fakten fürfundierte Mediaentscheidungen.Auftraggeber sind ARD-Werbung SALES & SERVICES (AS&S), RMS und das ZDFWerbefernsehen. Partner aus dem Medienbereich sind IP Deutschland, EL CARTELMEDIA, Sky Media und ENERGY MEDIA.Weitere Informationen zur Studie unter www.vuma.de.Pressekontakt:AS&S, Norbert Rüdell, Telefon 069/15424-218RMS, Kirsten Schade, Telefon 040/23890-153ZDF Werbefernsehen, Thomas Wiggert, Telefon 06131/701-5465VuMA-Sprecherteam: Claudia Hess (ZDF), Alexander Bohn (RMS),Hans-Peter Gaßner (AS&S).Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53251/4538339OTS: VuMA - Verbrauchs- und MedienanalyseOriginal-Content von: VuMA - Verbrauchs- und Medienanalyse, übermittelt durch news aktuell