Vtesse schließt die Rekrutierung für die klinische Phase-IIb/III-Studie von VTS-270 bei der Niemann-Pick-Krankheit Typ C1 ab

Das Unternehmen erwartet 2018 die Veröffentlichung derTopline-Ergebnisse und den Abschluss der Einreichung bei den BehördenGaithersburg, Maryland (ots/PRNewswire) - Vtesse, Inc.(http://www.vtessepharma.com/) gab heute bekannt, dass dieRekrutierung für die Zulassungsstudie des Prüfpräparats VTS-270 fürdie Niemann-Pick-Krankheit Typ C1 (NPC) abgeschlossen ist."Der Abschluss der Rekrutierung in der zulassungsrelevantenklinischen Phase-IIb/III-Studie von VTS-270 ist ein wichtigerMeilenstein für die NPC-Gemeinschaft und Vtesse, und wir sind stolz,dass wir unser Ziel von 51 Teilnehmern überschreiten konnten. Wirsind den Teilnehmern an der Studie und ihren Familien, aber auch denPrüfern und Mitarbeitenden in den Kliniken extrem für ihr gemeinsamesEngagement und die nennenswerten Beiträge zur Entwicklung einerpotenziellen Behandlung von NPC dankbar", sagte Doktorand BenMachielse, President und Chief Executive Officer von Vtesse. "Wirerwarten, dass wir die Topline-Ergebnisse der Studie am Anfang deskommendes Jahres vorliegen haben werden."Um diesen bedeutenden Meilenstein zu erreichen, hat Vtesse 20Standorte für klinische Versuche in der Welt, in den VereinigtenStaaten, Deutschland, im Vereinigten Königreich, in Frankreich,Spanien, Australien und in der Türkei eingebunden und darüber denerforderlichen Zugang zu infrage kommenden Patienten für die Studieerhalten. Nach Abschluss der Zulassungsphase der Studie wird Vtesseden Teilnehmern an der klinischen Studie VTS-270 auch weiterhin imRahmen einer Open-Label Erweiterungsstudie verfügbar machen. DesWeiteren hat Vtesse ein Geräteentwicklungsprogramm zur Vermeidung vonLumbalpunktionen bei der Verabreichung von VTS-270 begonnen."Als Arzt, der dem Studium potenzieller Behandlungen von Kindernverpflichtet ist, die an seltenen und lebensbedrohlichen Krankheitenleiden, war es besonders wichtig für mich, an dieser Studieteilzunehmen und den Abschluss der Patientenrekrutierung zu sehen",sagte DDr. Elizabeth Berry-Kravis, Kinderneurologin, Professorin fürPädiatrie, Neurowissenschaften und Biochemie am Rush UniversityMedical Center und Mithauptprüferin der Vtesse-Studie. "NPC ist eineprogressive, entkräftende und letztlich tödliche Krankheit, für diees derzeit keine zugelassene Behandlung gibt, und VTS-270 gibt diesenPatienten und ihren Familien Hoffnung."Über VtesseVtesse, Inc. ist ein auf seltene Krankheiten spezialisiertesUnternehmen, das sich der Entwicklung von Medikamenten für Patientenmit Erkrankungen widmet, die derzeit noch nicht ausreichend behandeltwerden. Vtesse arbeitet mit den National Institutes of Health (NIH),mit Eltern, Patienteninteressenverbänden und weiteren führendenakademischen Institutionen eng zusammen, um die behördliche Zulassungvon VTS-270 voranzutreiben. Vtesse arbeitet ebenfalls an Programmenim Frühstadium für lysosomale Speicherkrankheiten, einschließlichTherapeutika der nächsten Generation für NPC.NPC ist eine seltene genetische Störung, die sich auf das Lebender betroffenen Personen von der Geburt bis in das früheErwachsenenalter auswirkt. Die klinischen Symptome verlangsamen sichnicht oder hören nicht auf und Komplikationen aufgrund neurologischerSymptome sind der Hauptgrund für spätere Todesfälle.VTS-270 ist eine gut beschriebene Mischung von2-Hydroxypropyl-b-Cyclodextrin (HP?CD) mit einem spezifischenFingerabdruck der Mischung, der sie von anderen HP?CD -Mischungenunterscheidet. Vorklinische und frühklinische Studien deuten daraufhin, dass die Verabreichung von VTS-270 bestimmte Indikatoren derNPC-Krankheit verlangsamen oder stoppen kann. Die laufendePhase-IIb/III-Studie ist eine prospektive, randomisierte,doppelblinde, scheinkontrollierte Studie von VTS-270. Derrandomisierte Teil der Studie endet ein Jahr nach dem vollständigenAbschluss der Rekrutierung für die Studie.Der Firmensitz von Vtesse befindet sich in Gaithersburg, Maryland.Weitere Informationen finden Sie unter www.vtessepharma.com.