Voyager Digital überschreitet Marke von 1 Mio. eingezahlter Konten

Quelle: IRW Press

Anzahl von Konten mit eingezahltem Kapital seit 31. Dezember 2020 dank wirksamer Marketinginitiativen um 23-Faches gestiegen

TSX: VOYG

OTCQX: VYGVF

Frankfurter Börse: UCD2

New York, 10. November 2021. Voyager Digital Ltd. (TSX: VOYG, OTCQX: VYGVF, FRA: UCD2) („Voyager“ oder das „Unternehmen“), eine der am schnellsten wachsenden, börsennotierten Kryptowährungsplattformen in den USA, gab heute bekannt, dass sie die Marke von einer Million Konten auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung