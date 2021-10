Voyager Digital meldet für das Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 175 Mio. Dollar und informiert über seine Geschäftsaktivitäten

Quelle: IRW Press

NEW YORK, 29. Oktober 2021 – Voyager Digital Ltd. („Voyager“ oder das „Unternehmen“) (TSX: VOYG) (OTCQX: VYGVF) (FWB: UCD2), eine der wachstumsstärksten, börsennotierten Kryptowährungsplattformen in den Vereinigten Staaten, gibt heute die Einreichung des Konzernabschlusses für das am 30. Juni 2021 endende Geschäftsjahr bekannt und informiert die Aktionäre über die geschäftliche und betriebliche Entwicklung.

„Das Geschäftsjahr 2021 war ein bahnbrechendes Jahr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung