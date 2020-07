Voyager Digital meldet Expansion seiner Krypto-Broker-Plattform nach Kanada im Herbst 2020

Quelle: IRW Press

Erste Phase der internationalen Expansion von Voyager – kanadische Kunden können sich nun für Zugriff auf Voyager-App vorregistrieren

New York (New York), 28. Juli 2020 – Voyager Digital Ltd. („Voyager“ oder das „Unternehmen“) (CSE: VYGR; OTCQB: VYGVF; FRA: UCD2), ein lizenzierter Asset Broker für Kryptowährungen, der Anlegern eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Kryptowerten anbietet, meldete heute, dass es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung