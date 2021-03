Voyager Digital meldet Ergebnisse des zweiten Quartals 2021 und stellt Geschäftsupdate bereit

Quelle: IRW Press

– Verwaltetes Vermögen (AUM) von mehr als 1,7 Milliarden USD zu Ende Februar –

– Vorläufiger Umsatz für Februar beträgt über 20 Millionen USD –

NEW YORK, 1. März 2021 – Voyager Digital Ltd. („Voyager“ oder das „Unternehmen“) (CSE: VYGR) (OTCQB: VYGVF) (FWB: UCD2), gab heute die Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2020 endende zweite Quartal des Geschäftsjahres 2021 bekannt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung